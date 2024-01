Reprodução O jogador negou que será pai pela terceira vez

Na última terça-feira (2), a notícia de que Neymar seria pai pela terceira vez tomou as redes sociais. A revelação foi feita pela influenciadora Jamile Lima, ao comentar em uma foto de Mavie, filha mais nova do atleta, no perfil Segue a Cami. A informação foi confirmada pelo colunista Leo Dias em contato com a assessoria da moça, que posteriormente negou todos os boatos e colocou a culpa em sua equipe.







"Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...", escreveu no perfil Segue a Cami.

O comentário gerou dúvidas nas redes sociais, e o jornalista confirmou com a equipe de Jamile que ela estaria grávida de Neymar. Entretanto, a mesma negou tudo: "Gente, alguém da minha equipe escreveu em tom de brincadeira devido ao Cruzeiro! Mas não tem nada a ver isso aí! Desculpa se foi causado algum mal estar! Até porque não conheço ninguém do meio dele".

🚨VEJA: Jamile Lima nega que comentou sobre terceiro filho do Neymar e que esteja esperando filho do jogador. pic.twitter.com/QIuMUJ4MIr — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) January 2, 2024









Após negar que estaria à espera de um filho, o jornalista reforçou que o atleta engravidou outra moça, que não seria Jamile. O caso entre Neymar e a mãe do bebê, uma modelo brasileira, teria acontecido enquanto o jogador de futebol ainda estava em um relacionamento com Bruna Biancardi e durante sua recuperação da lesão no joelho, em outubro de 2022.

De acordo com Leo Dias, há também uma preocupação com a saúde da moça, que precisou se submeter a alguns tratamentos recentemente. A gravidez foi uma grande surpresa, mas eles já estavam vivendo um romance.

Neymar teria recebido a informação da gravidez via mensagem de WhatsApp e ficou surpreso. O jogador estaria em transe por não saber como contar para sua ex-noiva, já que a modelo estaria no terceiro mês de gestação. Vale lembrar que Mavie completa três meses somente no dia 6 de janeiro e a modelo anunciou a separação no final de novembro de 2022.

Após os rumores ganharem força, Bruna Biancardi deixou de seguir Neymar no Instagram. O atleta, continua seguindo a mãe de sua filha mais nova, mas certamente a modelo não gostou de saber que as puladas de cerca do atleta resultaram em uma gravidez.

bruna biancardi deixou de seguir o neymar então com certeza vem o terceiro filho aí pic.twitter.com/CKss7PHhse — ؘ (@reasonretche) January 2, 2024





Neymar também se pronunciou após as notícias de que seria pai pela terceira vez. Por meio de sua assessoria, ele negou a gravidez e afirmou que espera a punição dos criadores de fake news.

"Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações", disse em nota à revista Caras.

Outra pessoa impactada pela gravidez inesperada foi a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves. A empresária fez uma reflexão no Instagram sobre a definição de família.

"O que é família? Família é um grupo de pessoas, cheios de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever, limites, enfim, que aprendam a AMAR: fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça. Sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir", compartilhou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko