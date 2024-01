Reprodução O cantor debochou de quarto de hotel nas redes sociais

Após criticar um hotel em São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, o cantor Jads, da dupla com Jadson, foi convidado a se retirar do local pelo próprio dono do estabelecimento, Edilton Gomes. O sertanejo compartilhou um vídeo nas redes sociais criticando o quarto, ao chamar de "cafofo" e mostrar uma cortina sem janela que cobre uma parede.



"E aí você vem aqui, logicamente, procurar a janela que não existe. Uma janela fake news. Então estamos literalmente aqui no cafofo. Bom demais", disse.

Após a repercussão do vídeo, o dono do local convidou os cantores e sua equipe a se retirarem. "Na hora que eu vi as críticas do Jads, pedi para eles se retirarem do hotel. A gente precisa, mas não podemos aguentar humilhação dos outros", explicou.





Edilson ressaltou que, antes da dupla se hospedar no local, fotos e vídeos do estabelecimento foram enviados aos produtores. Os mesmos foram aprovados, mas quando Jadson chegou no hotel, solicitou outro quarto que fosse longe de barulhos.

"Esse foi o quarto que ele preferiu, ele disse que estava top. Não entendi o motivo do vídeo já que ele ficou aqui até o momento do show, sem nenhuma reclamação", acrescentou.

Além disso, o dono do hotel contou que Jads prometeu a ele e à Polícia Militar que iria se retratar no palco e em outro vídeo nas redes sociais, o que não aconteceu.

Ao g1, a assessoria da dupla informou que não houve maldade no vídeo: "Todos estão de férias e não irei incomodar os artistas, nosso produtor e equipe por causa de um vídeo simples descontraído, sem maldade alguma".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko