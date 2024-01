Reprodução/Instagram A atriz deu sinais de que focará na carreira de atriz no futuro

Selena Gomez está se preparando para o lançamento de um novo álbum em 2024. Este será a continuação de Rare, de 2020, e a artista chamou a atenção por dar sinais de que deverá focar na carreira de atriz.







Em entrevista ao podcast Smartless, a cantora afirmou que tem "mais um álbum dentro de mim", mas em um mundo perfeito "provavelmente escolheria atuar".



A atriz ainda comentou sobre o estresse causado pela carga de trabalho, o que a levou a um tratamento psiquiátrico, que a fez inclusive cancelar uma turnê. "Isso me afetou porque adoro trabalhar e isso me distrai das coisas ruins", disse.







Atualmente, Selena Gomez tem se dedicado à própria marca de cosméticos, a Rare Beuaty. A empresária gostaria de encontrar um nicho na indústria de entretenimento "para apenas se estabelecer". Além disso, lançou recentemente o primeiro single do novo álbum Single Soon. O disco tem previsão de lançamento no primeiro semestre deste ano.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko