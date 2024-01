Reprodução/Instagram A ex-BBB passou a virada ao lado do ator norte-americano

Na última terça-feira (2), Rafa Kalimann compartilhou fotos de seu Réveillon, no Rio de Janeiro, ao lado de Gary Dourdan. O ator norte-americano ganhou destaque após sua participação na série CSI, como Warrick Brown, mas enfrentou um período difícil ao deixar o seriado, enfrentar problemas com drogas e ser detido por violência doméstica.

"O ano finalizou com um turbilhão de sentimentos. Uma mistura danada na proporção do ano que se foi. Foi uma catarse. No dia 31, eu só desejava priorizar minha família, meus amigos e minha saúde mental. Fiz o possível pra entrar nesse ano novo vibrando perdão e compaixão, porque eu só quero luz. Enxergo ela mesmo quando tentam tirá-la de mim", publicou a atriz.

"E para 2024, desejo isso pra todos nós. Desejo repensar o mal, não repassá-lo. E buscar ser cada vez melhor, se não pelo outro, por mim. Que você aí deseje o mesmo por você e por todos. Virei o ano imersa em uma energia muito especial. Acolhida pelos meus, minha casa recebeu pessoas que estavam na mesma sintonia. Minha família e meus amigos foram complemento necessário, a companhia que eu precisava ter. Pude agradecer a Deus pelo ano incrível que passou e pedir força e muita proteção pro que acabou de chegar", finalizou.





O ator norte-americano participou da série CSI entre 2000 e 2008, quando seu personagem foi assassinado ao final da oitava temporada. Dourdan foi demitido após a emissora não chegar a um acordo comercial com seu contrato.

Outro fator que chamou a atenção é que a morte de seu personagem coincidiu com sua primeira prisão por posse de cocaína e ecstasy. Em 2011, o galã sofreu um acidente de carro por estar sob efeito de drogas e foi detido por violência doméstica após quebrar o nariz de sua ex-namorada. O mesmo cumpriu cinco anos de detenção em liberdade condicional.

Aos 54 anos, o ator conseguiu se reerguer depois de declarar falência ao dever US$ 1,7 milhões, aproximadamente R$ 8,3 milhões. Em 2019, retomou sua carreira profissional e participou de outras séries, como Glee, Mistresses e Hawaii Five-0.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko