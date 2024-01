Reprodução/Instagram A atriz atualizou o estado de saúde após ser atropelada

Na madrugada da última segunda-feira (1°), Carrie Bernans ficou gravemente ferida após ser atropelada por um motorista bêbado perseguido por policiais em Nova York, nos Estados Unidos. A atriz de 29 anos, conhecida por seu papel como Dora Milake, em Pantera Negra, estava na área externa de um restaurante quando um veículo invadiu o local e a atingiu.







Nas redes sociais, Carrie tem compartilhado seu processo de recuperação. A atriz está internada com múltiplas fraturas e seu quadro é considerado estável. Ela explicou que apesar dos ferimentos nas mãos e pernas, as lesões na boca são as mais doloridas e seus dentes foram quebrados e lascados no acidente.

A artista ainda chamou a atenção por compartilhar o processo de amamentação enquanto continua no hospital. Carrie mostrou que, apesar da dor intensa que vem sentindo, ela está tirando leite para amentar o filho pequeno que está sob cuidados de sua família.





"Minha família vem me transmitindo o amor de vocês todos. Muito obrigada. É difícil não chorar durante a noite, mas chorar também dói - assim como chorar - mas Deus é maior e eu ainda estou aqui (...) Eu sei que sou forte pra caramba e posso estar sentindo a pior dor da minha vida, mas aqui estou", escreveu.

A família e os amigos de Carrie organizaram uma vaquinha virtual para custear as cirurgias que ela precisará passará, como a reconstrução dos dentes. O dinheiro também visa ajudar o tempo que ela ficará distante dos sets e do teatro.













*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko