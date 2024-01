Reprodução O influenciador foi encontrado morto no quintal de um casal de vizinhos

No último sábado (30), Carlos Henrique Pires Medeiros foi encontrado enterrado no quintal de um casal de vizinhos em Itapecerica da Serra, em São Paulo. O youtuber estava desaparecido desde a noite de Natal e o delegado Luís Hellmeister, titular do 1ºDP do município e responsável pelo caso, esclareceu mais detalhes da investigação.



De acordo com amigos, o influenciador foi visto pela última vez em uma praça da cidade ao lado de amigos e familiares para assistir a uma queima de fogos natalina. Carlos Henrique teria dito à irmã que passaria a noite de Natal na casa dos vizinhos e suspeitos de sua morte. Um amigo do youtuber ainda revelou que um deles apareceu em vídeos de seu canal.

Renan José, de 28 anos, e Caroline Mello, de 24, foram presos por suspeita de envolvimento na morte. O homem era vizinho e amigo de infância da vítima. Ele e sua esposa grávida se entregaram na delegacia de Itapecerica da Serra e contaram, de forma minuciosa, o que aconteceu na noite. O delegado ainda deve incluir a irmã de Caroline na investigação, que teria se envolvido com o youtuber.





"A única coisa que nós temos é o relato dos suspeitos e um corpo. Eles estavam na residência do casal, comemorando o Natal. Renan e Henrique estavam fazendo uso de drogas, de cocaína. A vítima teria ido ao banheiro para ter uma relação com a irmã da Caroline. Lá, segundo a versão deles, ao término da relação, Henrique teve um mal súbito", explicou.

"Eles tentaram reviver o jovem. Em uma reunião, resolveram abrir uma cova rasa pra colocar o cadáver. Vizinhos começaram a notar um cheiro diferente, até que um amigo em comum saltou o muro e viu uma terra remexida. Quando encontrou o corpo, ele acionou a polícia", acrescentou.

De acordo com as investigações, os moradores da região e fãs de Carlos Henrique foram atrás dos suspeitos após o corpo ser encontrado no quintal do casal. "A população e os seguidores, prevendo que os autores poderiam ser o Renan e a Caroline, invadiram a casa, puseram fogo, destruíram tudo lá. Temendo pela própria vida, o casal se entregou à polícia", concluiu.

O casal segue sendo investigado e, se ambos não forem condenados por homicídio, caso a morte tenha sido um mal súbito, os dois responderão por ocultação de cadáver.

Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o exame toxicológico será adiantado pelo IML, com previsão de liberação em cerca de uma semana. O laudo necroscópico será revelado nos próximos dias, e poderá esclarecer se houve alguma agressão ou se as provas comprovam com a versão dos suspeitos.

