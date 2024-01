Reprodução/Instagram O apresentador tirou a barba após dez anos e ficou irreconhecível

Na última terça-feira (2), Felipe Malta chamou a atenção de seus seguidores ao mostrar a mudança em seu rosto ao tirar a barba pela primeira vez após dez anos. O apresentador do Primeiro Impacto, no SBT, admitiu que tomou um susto ao se olhar no espelho.











"DEZ ANOS sem ver como era o meu rosto assim, praticamente sem barba. Tomei um susto? Tomei haha a barba é mesmo a maquiagem do homem", escreveu em seu Instagram.







Após a demissão de Dudu Camargo, em junho de 2023, Felipe Malta assumiu o comando do Primeiro Impacto. O jornalista foi efetivado para o matinal e precisou se mudar para São Paulo, já que morava em Brasília, onde apresentava o É Sábado, no SBT de Brasília.



"É para valer, eu estou de mudança para São Paulo mesmo. O SBT fez o convite e eu aceitei. Eu estou indo na esperança de poder construir com o público de outras partes do país essa amizade com que vocês me presentearam aqui. Você que mora em Brasília, me acompanha no SBT há mais de dez anos, eu tenho certeza que você sabe o valor que eu dou para esse trabalho e para a responsabilidade com a qual eu uso esse microfone. O SBT ele me empresta esse microfone, não é meu", contou ao se despedir do É Sábado.



"Eu acredito mesmo, no fundo do meu coração, que o noticiário pode ser um espaço para que a gente possa conversar sobre as coisas que são importantes para a gente, para a nossa vida em sociedade, para a gente poder enfrentar nossos problemas do nosso país e pelo diálogo para que a gente possa avançar. Isso não significa que a gente sempre concorda um com o outro, não é? Tá tudo bem'", concluiu emocionado.



*Texto de Júlia Wasko

