Reprodução O seriado está fora das telinhas há três anos





O ano de 2024 promete muitas emoções para os fãs de Chaves. Além da exposição que será inaugurada nesta semana no MIS Experience, em São Paulo, o SBT já adquiriu os direitos de alguns filmes inéditos de Roberto Gómez Bolaños par exibir ao longo do ano. Mas não para por aí. A emissora de Silvio Santos está empenhada para voltar a exibir o seriado que arrebatou milhões de fãs no Brasil há 40 anos.







A coluna apurou que estão bem intensas as conversas do SBT com Roberto Gómez Fernández, herdeiro do humorista e criador do Grupo Chespirito, que administra todo o legado criativo do criador de Chaves.

O maior impasse para que isso aconteça é o entrave que existe entre o filho de Bolaños e a Televisa, que está em posse das fitas dos episódios originais de Chaves e Chapolin Colorado. Em 2020, as partes não chegaram a um acordo financeiro e os dois seriados foram proibidos de ser exibidos em todo o planeta.

Não existe uma emissora de TV ou serviço de streaming que atualmente veicule estas obras de maneira oficial. Na internet existem diversos canais piratas, que a família do humorista sempre luta para derrubar, mas eles são criados da noite para o dia e demoram para ser deflagrados pelos donos dos direitos criativos.



Com uma excelente relação comercial com a Televisa, o SBT decidiu entrar na jogada para fazer o meio de campo com Roberto Fernández e tentar convencê-lo de flexibilizar as tratativas para liberar o conteúdo para sua programação. Mas nossas fontes relataram que o filho de Chespirito é uma pessoa muito difícil e está focado em monetizar o máximo possível com o espólio criativo de seu pai.

Ele já embolsou uma bela grana da HBO Max por conta da produção da série documental que será lançada sobre seu pai em 2024, por conta dos dez anos da morte do humorista. As animações também têm rendido um bom faturamento à fundação que criou, e a exposição que está prestes a estrear no MIS tem potencial de ótimos rendimentos.

Mas o SBT quer voltar a ter os conteúdos das séries, que estrearam há 40 anos aqui no Brasil. O objetivo é colocar todos os episódios de Chaves e Chapolin no +SBT, plataforma de streaming que será lançada em 2024. Os filmes de Chespirito também farão parte deste serviço, e só depois de sua estreia é que deverão entrar na programação da TV aberta.

Entre os títulos selecionados estão El Chanfle (1979), El Chanfle 2 (1982) e Música del Viento (1988). Existem outras produções no pacote, e que já estão nos estúdios de dublagem no Rio de Janeiro para dar as vozes aos personagens em português.