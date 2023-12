Reprodução/Instagram Art Popular terá uma baixa no elenco a partir de 2024





O grupo de pagode Art Popular, formado em 1985, usou seus canais oficiais para comunicar aos fãs que o coletivo sofrerá uma baixa no próximo ano: o vocalista Ricardo Lima rompeu a parceria de 12 anos e não estará presente nos próximos shows. Com sua saída, voltam a ser somente 5 integrantes, e prometem mudanças nos formatos das apresentações.







No comunicado, o grupo liderado por Leandro Lehart exaltou a trajetória de Ricardo e agradeceu pelo novo público que ajudou a trazer ao Art Popular. Também fez questão de afastar qualquer indício de brigas e aproveitou para anunciar algumas novidades que estão por vir na programação de 2024.

"Nós, do Art Popular, queremos comunicar que o vocalista Ricardo Lima deixará de fazer parte do grupo a partir de 2024. Queremos agradecer do fundo do nosso coração esses 12 anos de muita dedicação dele. As músicas que o nosso Ricardinho fez emocionar na sua voz, nos trouxe um novo público e nos deu ainda mais possibilidades", iniciou a carta de despedida.





"Estamos iniciando uma revolução em nossa estrutura, que vai culminar numa nova tour 2024, com um show totalmente novo, interativo e inspirado na nossa fundação em 1985, nosso início. Seremos, a partir de agora, cinco integrantes. Isso também nos permite dizer o quanto nos enche de energia, e como seremos mais esforçados no ano que se inicia. Nosso maior patrimônio são os nossos fãs. E são por vocês que vamos nos revolucionar mais uma vez."

"Qualquer ruptura existe um lado triste, mas nesse caso, o que nós sentimos é muito amor pelo 'nosso cantor' Ricardinho, e acreditamos no tremendo potencial dele. O sucesso do Ricardo, será o nosso também. Queremos que nossos fãs o acolham, porque ele sempre honrou a nossa história e demonstrou muita gratidão por fazer parte de tudo o que é nosso e, gratidão hoje em dia é raro", continuou o grupo no anúncio.

Com a saída de Ricardo, o Art Popular voltará a ter somente integrantes da formação original. São eles: Leandro Lehart, Pimpolho, Tcharlinho, Evandro Art e Malli. O único músico da primeira formação que não está mais no grupo é Márcio Art, que deixou os parceiros em 2010 e voltou em 2018 só para algumas participações em shows.

Além de Ricardo, também já passaram pelo Art Popular os músicos Pedrinho Black (2009-2018) e Pelezinho (2006). Confira o comunicado na íntegra: