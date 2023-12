Reprodução Filmes inéditos de Roberto Gómez Bolaños, criador de Chaves, serão exibidos no SBT





Em 2024 completará 40 anos da estreia do seriado Chaves no Brasil. E o SBT, emissora responsável por eternizar a obra por aqui, já mexeu seus pauzinhos para agradar os inúmeros fãs do universo de Chespirito: a exibição de filmes inéditos escritos e protagonizados por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), criador do seriado e de diversos personagens que atraem multidões no nosso país.







A coluna descobriu que algumas produções já foram encaminhadas aos estúdios de dublagens com os quais o SBT trabalha nas adaptações das novelas mexicanas de sua grade para serem exibidas ainda no primeiro semestre do próximo ano. Entre os títulos selecionados estão El Chanfle (1979), El Chanfle 2 (1982) e Música del Viento (1988).

O ano de 2024 será um marco importante para os fãs de Bolaños. Além dos 40 anos da estreia de Chaves no Brasil, também será o registro dos dez anos da morte de Bolaños, que partiu aos 85 anos em decorrência de uma parada cardíaca. Ele sofria de problemas respiratórios crônicos e tinha mobilidade reduzida.



O anúncio da exibição dos filmes em sua programação deverá ocorrer ainda em janeiro, pegando carona na divulgação de Chaves: A Exposição, que será inaugurada em 5 de janeiro no MIS Experience, museu localizado no bairro da Água Branca, na zona oeste de São Paulo.



É importante registrar que a exibição dos filmes inéditos do repertório de Bolaños são apenas a primeira parte de uma conversa intensa que o SBT estreitou com o filho do comediante, Roberto Gómez Fernández, criador do Grupo Chespirito, que administra todo o legado criativo do criador de Chaves. Outras novidades podem ser anunciadas ao longo do ano. Mas não há nada concreto.

Vale lembrar que desde agosto de 2020 os seriados Chaves e Chapolin Colorado saíram de circulação em todo o mundo. Após o fim do contrato com a Televisa, rede mexicana que distribuía as produções para o mercado internacional, o filho de Bolaños não aceitou a renovação do acordo por considerar muito baixo o valor proposto pela emissora.

Com isso, todo o material dos seriados foi bloqueado, já que a Televisa é a detentora das fitas (as obras foram produzidas e gravadas por ela), mas perdeu todos os direitos sobre os roteiros e personagens de Chaves e Chapolin. E como o filho de Bolaños não tem acesso ao produto original, ele se vê impedido de negociar com outros players.

Mas os fãs notaram que desde o ano passado começou uma flexibilização por parte de Roberto, e algumas novidades começaram a surgir. A exposição no MIS é uma delas, e conta com o apoio e coprodução do Grupo Chespirito. O retorno de Chaves e Chapolin, no entanto, segue indefinido.

A coluna procurou o SBT, mas até a publicação deste texto não recebemos um retorno. Atualizaremos assim que a emissora se manifestar.