Reprodução/Instagram Júlio César Oliveira ganhou quase 40 mil seguidores após exposição de vídeo íntimo com galã





Acusado pelo tribunal da internet de ter vazado propositalmente um vídeo íntimo com Reynaldo Gianecchini, o jogador Júlio César Oliveira parece ter sido alçado ao posto de subcelebridade virtual. Mesmo com muita gente o responsabilizando pela distribuição ilegal do conteúdo, o rapaz ganhou mais de 30 mil seguidores no Instagram da noite para o dia, e tem até o perfil verificado.







A coluna usou a plataforma CrowdTangle para aferir o crescimento do rapaz na rede social, e os dados são impressionantes: ele aumentou em 13% o número de seguidores após ter seu nome identificado como "parceiro" do galã no vídeo que se disseminou pelo Twitter/X.

Um dia antes de tomarmos conhecimento da existência da sextape, Júlio estava com 285.905 seguidores, e vinha reduzindo sua base dia a dia. Agora, ele acumula 322.282, um aumento exato de 36.372 "fãs", o que representa 13% a mais nos números de sua conta na rede social. Os números não param de crescer.





Desde que o vídeo veio à tona e as especulações em torno de sua responsabilidade sobre o vazamento tomaram força, Julio sumiu do Instagram. Não postou nenhum tipo de conteúdo nem mesmo nos Stories. E por conta da avalanche de ataques, optou por bloquear os comentários em suas fotos.

Além de Gianecchini, outros famosos admitiram que mantinham conversas íntimas com o jogador de futebol. Alex Gallete, que esteve em A Fazenda 14, compartilhou prints das mensagens que trocou com o rapaz, que mora em Lajeado (RS) e demonstrou seu sonho em se tornar famoso.

Quem também fez um desabafo foi Gil do Vigor, que foi ao Twitter e postou uma indireta sobre "livramento". Nos comentários, seus seguidores o instruíram a tirar as curtidas que tinha dado nas fotos de Julio, pois elas estavam visíveis a todos que o seguem. Na sequência, o ex-BBB apagou a publicação.

O vídeo íntimo vazado mostra Reynaldo Gianecchini completamente nu, praticando sexo virtual com Julio, que, curiosamente, não teve sua intimidade exposta no material. Ele aparece somente fazendo caras e bocas.



Fãs do galã têm enviado diversas mensagens para que ele acione advogados e processe o jogador de futebol pelo vazamento do vídeo. Até o momento, ele não se manifestou sobre o ocorrido.