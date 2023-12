Reprodução/Instagram Alexandre Pires teve show cancelado em navio após passageiro se atirar no mar





[Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você tenha depressão ou outras questões de saúde mental, recomendamos não prosseguir com a leitura]

Uma tragédia acaba de ocorrer dentro do MSC Preziosa, que partiu de Santos (SP), onde ocorre a primeira noite do evento Réveillon em Alto Mar: um homem decidiu tirar a própria vida e se atirou da varanda de sua cabine em direção ao mar, fazendo a embarcação interromper a navegação por volta da 0h50 deste sábado (30) e ficar parada por mais de duas horas. O cantor Alexandre Pires faria uma apresentação no palco da área externa do navio à 1h, mas o show foi cancelado. A equipe de segurança iniciou as buscas, mas o corpo da vítima não foi encontrado.







Amigos da coluna que estão a bordo do navio relataram toda a situação. Por volta das 0h50 ecoou o alarme de segurança, a navegação foi interrompida e todos foram informados pelo circuito interno de que um passageiro havia caído no mar. Nos relatos que circularam no local, o rapaz teria brigado com sua mulher dentro da cabine em que estavam hospedados. E em um ato de descontrole, decidiu se atirar no mar.



Com as turbinas desligadas, a equipe de segurança do navio iniciou o protocolo de busca e resgate no mar, que se estendeu até às 3h20. O corpo não foi encontrado e um novo comunicado interno foi disparado no sistema de som da embarcação, alertando os passageiros de que a guarda costeira assumiria a missão de procurar vestígios da vítima a partir daquela hora. Na sequência, os motores foram ligados novamente e a viagem seguiu rumo a Angra dos Reis (RJ).









De maneira não oficial, funcionários do navio relataram aos amigos da coluna que não é a primeira vez que isso acontece, e que quando alguém se atira no mar com o navio em movimento, as chances da pessoa ser encontrada são praticamente inexistentes.

Alexandre Pires já estava pronto para subir no palco, mas a apresentação foi cancelada. Embora o evento em alto mar acabe somente no dia 2 de janeiro, a programação musical é extensa e outros artistas irão performar no navio. Antes dele, se apresentaram o grupo Paralamas do Sucesso e o músico Vini Netto.

Nos próximos dias, estão previstas as apresentações de Wesley Safadão, Ana Castela, Gustavo Mioto, Leo Santana, Xande de Pilares, Durval Lellys, entre outros artistas.

Uma curiosidade: este barco foi o mesmo em que ocorreu o cruzeiro de Neymar. O navio atracou em Santos na manhã de sexta-feira (29), e os passageiros deste evento logo desceram para dar lugar aos clientes do Réveillon em Alto Mar, que saiu do litoral de São Paulo no fim da tarde de ontem e estava a caminho de Angra dos Reis quando a tragédia aconteceu.



Diversos famosos estão a bordo deste navio neste exato momento. Entre eles o cantor MC Gui e seus pais, Claudia Baronesa e Rogério Silva (ex-participantes do Power Couple), Erick Ricarte (ex-A Fazenda 15 e ex-A Grande Conquista), Valmir Reis (Casamento às Cegas 3), entre outros.

A coluna tentou contato com a organização do evento, mas até a publicação desta notícia não tivemos uma resposta. Assim que os responsáveis se manifestarem, atualizaremos este texto.