Reprodução PC Siqueira estava com a ex-namorada no momento de tragédia em apartamento em SP

[Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você tenha depressão ou outras questões de saúde mental, recomendamos não prosseguir com a leitura]

Nessa quarta-feira (27), PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A médica legista responsável pelas investigações da tragédia afirmou que o Youtuber morreu de "intoxicação por abuso de substâncias controladas e proibidas", combinada com asfixia por enforcamento. As informações foram publicadas pelo portal Metrópoles.





O Instituto Médico legal (IML) precisa laudar a causa da morte para que ela seja divulgada oficialmente pelos órgãos e conste no atestado de óbito da vítima.

No momento da morte, PC estava em seu apartamento com a ex-namorada, Maria Luiza Watanabe, com quem rompeu o relacionamento na semana anterior. Em depoimento à polícia, a modelo alegou que tentou impedir que ele atentasse contra a própria vida, mas não conseguiu por falta de força física para segurá-lo.





Maria, então, pediu ajuda a uma vizinha após perceber que o ex apresentava um comportamento agressivo. A também influenciadora revelou que ele misturou drogas com medicamentos controlados. Ela se assustou quando Siqueira pegou objetos e fez ameaças de se machucar.

Em sua última publicação nas redes sociais, o influenciador disse que passaria o Natal sozinho: "Quero desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, principalmente para as pessoas que assim como eu não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Feliz Natal solitário para você, feliz Ano-novo solitário para você também. Estamos juntos. Nós não estamos sozinhos", afirmou.

PC Siqueira fez parte da primeira geração de youtubers brasileiros, responsável por tornar conhecida essa profissão na internet. Antes do canal, que hoje conta com mais de 2 milhões de inscritos, ele teve passagens como apresentador pelos canais MTV Brasil, PlayTV e TBS Brasil.

O influenciador foi acusado de armazenar conteúdo de pornografia infantil em 2021, mas a polícia não encontrou provas que o incriminasse. Siqueira sofria de depressão e ansiedade, e teve problemas com bullying e vício em drogas e álcool. Recentemente, ele afirmou que sofria ameaças por conta das acusações de dois anos atrás.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho