Reprodução/Instagram Júlio César Oliveira teve vídeo íntimo com Reynaldo Gianecchini vazado nas redes sociais

As redes sociais ficaram tumultuadas na noite de quinta-feira (28) por conta do vazamento de uma sextape de Reynaldo Gianecchini com o jogador de futebol Júlio César Oliveira. As cenas foram compartilhadas à exaustão e se tornaram o assunto mais comentado no Twitter/X, e o rapaz alega que teve o celular hackeado.





A existência do material foi publicada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Mas ela, obviamente, não compartilhou o material, apenas noticiou que havia recebido o vídeo. Horas depois, perfis de pornografia tiveram acesso ao conteúdo e o disseminaram pela web. Constrangido, o jogador de futebol se manifestou:

"Estarei tomando as medidas cabíveis e entrando com processo contra vocês! Ninguém permitiu vocês hackearem o celular e pegar coisas que não são de vocês e expor na mídia. Deixem as pessoas em paz, se vocês não trancam, deixem os outros fazer. Parem de cuidar da vida dos outros", escreveu ele.





A exposição do vídeo causou reações diversas entre os internautas e muitos lamentaram a exposição íntima de Gianecchini. "Fique bem, estamos com você", disse um fã nos comentários da última postagem de Giane no Instagram. "Estamos contigo, cara! Porque ninguém merece ser exposto. Que os culpados paguem pelo que fizeram", escreveu outro.



Até o momento, Gianecchini não se manifestou sobre o ocorrido.