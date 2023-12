Reprodução Mansão que foi de Larissa Manoela encalha; pais não conseguem vender imóvel de R$ 10 milhões

Após seis meses, os pais de Larissa Manoela decidiram alugar a mansão da qual a atriz abriu mão no imbróglio familiar, que veio à tona em agosto. Localizada no Condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, próximo à praia, o imóvel encalhou. Diante disso, Silvana Taques e Gilberto Elias colocaram a casa para alugar por R$ 25 mil mensais.







O ambiente de 1.300 m², com quatro quartos, seis banheiros, piscina e churrasqueira está à venda num site de anúncios de imóveis por R$ 9.950.000. O condomínio custa R$ 2.165 mensais, e o IPTU é de R$ 54 mil.

Os pais de Larissa não desistiram da venda, nem baixaram o valor. Mas as despesas com o imóvel ficaram inviáveis para o casal, que agora não recebe mais pelos novos contratos da filha. Por mês, além dos gastos com as despesas fixas, ainda tem as contas de luz, gás, água e funcionários que vez ou outra limpam o imóvel, já que Silvana e Gilberto estão fora do Brasil.







A ideia é alugar a mansão por temporada, sem fazer contrato longo para não atrapalhar a venda. A casa conta com jardim de inverno, lavabo, lavanderia, adega, garagem no subsolo para oito carros, além de salão de jogos, sauna, canil e até campo de futebol gramado. No segundo andar há quatro amplas suítes, sendo uma master.



O imóvel estava no nome da empresa Trelissa, que Larissa e os pais possuíam percentuais iguais antes de romperem. Após desfazer a sociedade e deixar o imóvel, a casa passou a pertencer apenas a Silvana Taques e Gilberto Elias.



* Texto e Lívia Carvalho

