Reprodução A cantora revelou não participaria de um reality show e pensaria somente com uma proposta de milhões

Na última terça-feira (26), Roberta Miranda participou do A Tarde é Sua, da RedeTV!, e revelou se participaria do BBB 24. A sertaneja tem parecido nas listas de possíveis nomes da próxima edição do reality show da Globo, mas acredita que Boninho, diretor da atração, não gosta dela.







"Acho que não [participaria]. Nem por milhões e milhões, acho que ainda iria pensar. Primeiro, eu não acordo cedo. Eu não acordo cedo, isso é meu, do meu organismo. Já iam falar 'olha lá folgada, artista, rica'. Eu ia fazer ovo de madrugada. Ia fazer a comida dos meninos de madrugada, que eu não sei fazer, só sei fazer ovo. E na hora do meu banho, que eu amo ficar cinco minutos de baixo daquele chuveiro? Não ia dar também. Porque ali não dá. Eu? Travesseiro e lençol é uma questão bastante séria e de análise", contou.

"Pode ser que eu esteja errada, mas eu parto do princípio que o Boninho não gosta de mim, porque ele nunca me chamou pra nada. Isso é a minha impressão", acrescentou ela, que nunca se apresentou em programas dirigitos pelo chefão dos realities da Globo.





"Mas também não tem problema, eu amo a avó dele. Eu conheço o Boninho de longe desde adolescente, bem jovem. Mas esse convite.. Vamos deixar aí no ar. Eu acho maravilhoso o Big Brother, mas a minha personalidade...", concluiu ela, dizendo ser uma pessoa de temperamento difícil.

Revelações



Na entrevista ao programa liderado por Sonia Abrão, Roberta Miranda se emocionou ao revelar que sofreu dois abortos espontâneos e não teve sucesso ao tentar uma inseminação artificial, aos 44 anos. Ao explicar sobre seu livro, a cantora admitiu que não ainda não superou a dor das perdas de seus filhos.

"Perdi dois filhos, eu sou mãe. Tenho uma amiga que disse: 'Você não é mãe, não entende a dor'. Eu carreguei um menino de cinco meses e meio. Eu vi o meu filho do lado, abortado. Vem falar que eu não sou mãe?", lamentou.

"Era um sonho, né? Tinha até nome, João Mário. Eu fui pra Nova York comprar roupa pros meus filhos, tenho até hoje as roupas guardadas, tenho a botinha, era uma bota sertaneja, tá tudo comigo. É muito complicado, quando se trata de filho é muito complicado (...) Você sente as contrações, é seu. Não tem nada pra chamar mais de seu do que seu filho", acrescentou.

"Com 44 anos, eu fiz uma inseminação artificial. Aí ele disse: 'Roberta precisa de um menino de 22 anos no máximo pra doar sêmen'. Aí fui pra Nova York e comprei as roupinhas pra ele. Mais uma vez, 44 anos, tentando. Infelizmente também não vingou, então não era pra ser. Aí eu falei: 'Pego aqui meus sobrinhos que tenho como filhos', de verdade, são filhos. É muito difícil", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko