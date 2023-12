Reprodução Evaristo Costa comenta rumores de que estaria no BBB 24, mas apaga vídeo logo em seguida

Nessa quinta-feira (28), Evaristo Costa veio a público por meio de seu Instagram se manifestar sobre os rumores de que estaria no time Camarote do Big Brother Brasil 24. O nome do jornalista apareceu na lista das supostas celebridades que irão integrar o grupo no reality show. Diante disso, o comunicador publicou um vídeo, mas que em seguida foi deletado, desmetindo os boatos.





"Achei importante vir aqui falar com vocês, porque essa história de BBB está tomando uma proporção que os meus familiares passaram a acreditar nos sites de fofoca e não em mim. Até os meus familiares", iniciou. "Vocês que me seguem, vocês que me conhecem: acham mesmo que eu entraria no BBB? Justo eu, que sou muito discreto com a minha vida particular? Eu não gosto de me expor", declarou.

E continuou: "Vocês acham que eu iria, de uma hora para a outra, chutar o balde e entrar no BBB? Não é a minha linha. Esses nomes são suposições, especulações, mentiras… Porque o meu nome é uma mentira, não recebi nem convite", disse.





O ex-âncora da Globo ainda afirmou que não tem nada contra quem deseja participar do programa. "Sonho é sonho e eu respeito. Desejo sucesso a todos os escolhidos. E desde já obrigado aos meus seguidores. O programa nem começou e vocês já montaram o meu time ou me desencorajaram a participar do programa", divertiu-se.

"Não se preocupem. Estou aqui do lado de fora, na minha rotina, bem longe tranquilo, bem longe das lentes das câmeras, sem correr nenhum risco de ser julgado ou cancelado por vocês. Mas se eu fosse para o BBB, eu ganharia, com certeza", concluiu.

Evaristo Costa mora em Londres, na Inglaterra, desde 2017, quando saiu da Globo após 22 anos. Confira o pronunciamento:

O Jornalista Evaristo Costa apareceu nas redes sociais para desmentir as notícias sobre sua possível participação no #BBB24



Reprodução: Instagram pic.twitter.com/m6sfeGLlfh — MattyBala 💜 (@MattyBala) December 28, 2023

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho