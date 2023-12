Reproduçãoi PC Siqueira foi encontrado morto na noite dessa quarta-feira (27) em São Paulo

[Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você tenha depressão ou outras questões de saúde mental, recomendamos não prosseguir com a leitura]

PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento na última quarta-feira (27), em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, e chocou a web. Embora existam muitas especulações em torno das causas que o levaram a tirar a própria vida, ele desabafou na Internet sobre a luta contra a depressão e também sobre o recente fim de um namoro. As informações constam no último vídeo que ele publicou em seu canal no YouTube, uma semana antes de morrer.





No vídeo, publicado em 20 de dezembro, o ex-apresentador da MTV classificou sua fase como "solitária", e lamentou que passaria o Natal sozinho, mesmo recebendo o convite de amigos para as festas de fim de ano.

"Eu estou mais ou menos. Acabei de terminar um relacionamento de mais de um ano e eu não sei o que fazer. É claro que vida que segue, bola para frente, mas fica um vazio. Fica uma coisa picada. Eu não sei o que fazer", admitiu.





"Tem essa coisa do luto, quando você rompe um relacionamento e você tem que lidar com aquela sensação de morte, parece que a pessoa morreu para você ou parece que você está morto", completou.

"Eu só sei que eu não quero ficar na bad neste término de relacionamento. Eu já tive vários. Sou especialista e não sei o que fazer. Geralmente, o que eu fazia era substituir um relacionamento pelo outro, mas isso pode te levar a tomar decisões afobadas e pode colocar uma pessoa esquisita em sua vida, uma pessoa que não era para estar em sua vida", afirmou.

"E eu posso cair na gandaia e aproveitar a solteirice, aproveitar a putaria. Mas é engraçado quando acontece o rompimento. Essas ilusões passam, e eu não estou com vontade de fazer nada, vontade de ver ninguém, nem de nada, vontade de ficar em casa, na cama, assistindo série e dormindo, basicamente", confessou.

O influenciador tem problemas com depressão, crise do pânico e bullying, e afirmou já ter superado um vício em álcool e drogas. O término do namoro serviu como gatilho para ele. "Depressão bateu de novo, estamos mais uma vez na luta contra a depressão", lamentou.

"Você que está assistindo esse vídeo, que está recentemente solteiro ou solteira, eu estou com você e vocês estão comigo. Tem também que é final do ano, tem Natal e Ano-Novo. Por mais que eu não comemore, só passo em casa como se fosse um dia normal", concluiu.