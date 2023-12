Reprodução/Instagram No apartamento de PC Siqueira, os policiais encontraram um fio de nylon enrolado no pescoço do youtuber e em uma barra de exercícios físicos

[Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você tenha depressão ou outras questões de saúde mental, recomendamos não prosseguir com a leitura]

O 11º Distrito Policial em São Paulo (Santo Amaro) registrou a morte de PC Siqueira como suicídio na noite dessa quarta-feira (27). A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta tarde para uma ocorrência em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito do youtuber.





No apartamento de PC Siqueira, os policiais encontraram um fio de nylon enrolado no pescoço do youtuber e em uma barra de exercícios físicos. De acordo com o boletim de ocorrência, a namorada do influenciador, Maria Watanabe, presenciou a morte dele e deu os detalhes do caso aos policiais.

"A vítima passou o dia dopada, em função do efeito dos remédios; que fez novamente uso de cocaína, e, com isso, passou a ficar agitado e agressivo", diz um trecho do Boletim de Ocorrência. "Que começou a falar e tentar evitar a continuação dos atos e possível suicídio, visto que a vítima falava o tempo todo que iria se matar; que, em função da força física, a vítima a empurrava e afastava", diz outra parte.

O documento ainda traz a descrição literal de como os fatos se sucederam, mas que a coluna optou por não reproduzir por aqui. Mas a namorada, em determinado momento, tentou evitar a tragédia. Assim que percebeu não ser capaz de fazer sozinha, pediu ajuda.

"...[Maria Watanabe] saiu correndo para pedir ajuda; que não conseguiu evitar a morte de seu companheiro e entrou em desespero; que não sabe quem solicitou a SAMU e a Polícia Militar", conclui o Boletim de Ocorrência com o depoimento da ex-namorada de PC Siqueira.

A morte de PC Siqueira

A Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) encontrou o youtuber morto em seu apartamento, na região central, na tarde desta quarta-feira (27). Até as 21h10, a perícia estava no apartamento do influenciador para analisar o que poderia ter causado a morte. Em virtude da gravidade do caso, os detalhes serão preservados.

Em março, o Corpo de Bombeiros encontrou o youtuber desacordado em seu apartamento. PC Siqueira admitiu a tentativa de suicídio e agradeceu aos fãs pelo carinho.

Ainda naquela época, PC Siqueira disse que tentaria buscar ajuda. "Não vou espetacularizar o ocorrido", declarou, ao agradecer pela doação que recebeu de fãs. "Estou com ferimentos leves e logo estarei recuperado e voltarei às atividades normais."



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho