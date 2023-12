Reprodução/Instagram Marcos Junqueira: ator foi preso acusado de agredir ex-mulher

Marcos Junqueira, que compôs o elenco dos filmes Tropa de Elite 1 e 2, foi preso na tarde dessa quinta-feira (28), suspeito de agredir a ex-mulher na comunidade do Vidigal, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. A vítima procurou agentes da UPP Chácara do Céu para denunciar ator.





Os dois foram encaminhados para o 15ª DP, localizado na Gávea. Na sequência, eles foram levados para o 12ª DP, de Copacabana, onde Junqueira foi autuado em flagrante por vias de fato na forma da lei Maria da Penha. Uma fiança foi arbitrada pela polícia, mas até o início da noite desta quinta-feira, Marcos seguia preso. As informações são do UOL.

Na delegacia, o ator preferiu ficar em silêncio e se pronunciar apenas em juízo. Ele pediu apenas para fazer contato com a mãe e uma tia.





Além da participação em Tropa de Elite, Marcos interpretou o traficante Kikito na novela A Força do Querer (2017), Otávio no filme Cidade de Deus (2002) e cabo Flávio na série Impuros, do Star+.

O ator mantém mais de 90 mil seguidores em perfil no Instagram.

* Texto e Lívia Carvalho

