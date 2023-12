Globo/ Manoella Mello Última temporada de The Voice Brasil

Você piscou e nem deve ter se dado conta de que o The voice Brasil termina hoje. No episódio final do reality, que será exibido nesta quinta-feira (28), o telespectador conhecerá o campeão da última temporada do programa, que dará adeus à Globo. Os times de Teló, Iza/Mumu, Lulu e Brown estão com dois participantes cada e o voto popular é que vai definir o vencedor ao vivo.





Antes de conhecermos os finalistas, primeiro haverá a semifinal. Duas vozes de cada técnico estão na disputa: Jhonny e Renan Zonta (Teló), Luana Camarah e Thais Ribeiro (Iza/Mumu), GUT e Ivan Barreto (Lulu) e Amanda Maria e Matu Miranda (Brown).

Na reta final, o The Voice Brasil surgiu em dose tripla na programação da Globo. Na terça-feira e quarta (26 e 27), o reality apresentou a fase do Tira-Teima.

Lulu Santos chamou a atenção ao "abandonar" o palco logo no início do programa. Ao elogiar todas as vozes do seu time, ele brincou que deixava o reality para não ter que tomar uma decisão. Ao final, o artista escolheu GUT para a semifinal: "Com essa simplicidade e humildade, você faz o que a gente precisa. Você toca a alma da gente com a sua voz".





Iza ficou encantada com apresentação de Jhonny, escolhido pelo time Teló para ir para a Semifinal. Ele escolheu um feat dela com Ferrugem e recebeu elogios da técnica: "Rapaz, que voz de anjo. Que luxo que é ver você cantando. Sua voz é linda, muito linda. Eu sou muito, muito sua fã. Muito obrigada por escolher essa música, me sinto muito honrada”.

A cantora também ficou impactada com seu time. Thais Ribeiro foi sua escolhida para seguir no reality. Ao som de Who’s Lovin’ You, a backing vocal de Gloria Groove foi ovacionada pela plateia: "Você é surreal. Você escolheu uma música dificílima e o que você fez foi inacreditável, assustador".

No time Brown, Matu Miranda foi a escolha do técnico. Ele cantou Caetano Veloso e usou um look de sua mãe, a Narizinho do Sítio do Pica Pau Amarelo.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho