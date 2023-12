Reprodução Influenciador Buzeira deu um colar de luxo a Neymar

O influenciador Bruno Aleksander, mais conhecido como Buzeira, presenteou Neymar Jr. com um cordão cravejado de ouro e prata, estimado em R$ 2 milhões, na madrugada desta quarta-feira (27). Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o influencer dando o item de luxo ao jogador, com os números 00 seguidos. Os dois brincaram sobre a situação, e o atleta agradeceu ao amigo.

O colar virou chacota na web, muita gente vem dizendo que os números que estão nele são os dias em que Neymar não cometeu uma traição em seus relacionamentos. Assista ao vídeo:

Quem é Buzeira?

Bruno Alexssander é natural de Itaquera, zona Leste de São Paulo, e ficou famoso fazendo rifas e sorteios no Instagram. Hoje, acumula 4,5 milhões de seguidores na rede social. O influenciador já tentou carreira como jogador de futebol e como MC, como contou em entrevista ao Jornal de Brasília.

O influenciador chegou a cursar o ensino superior em tecnologia do comércio exterior. Ele trabalhou na DB Schenker, empresa alemã, mas acabou saindo do cargo. "Estava insatisfeito porque não consegui subir de cargo e as pessoas me perseguiam lá dentro por causa do meu estilo periférico. Vi que eu não me encaixava ali", afirmou ao Jornal de Brasília.

Buzeira começou com os sorteios rifando a própria moto em 2020, em que ganhou R$ 40 mil. Seguiu no ramo firmando parcerias com outros influenciadores e chama os sorteios de "ação". Ao Jornal de Brasília, diz ter investido no marketing digital, que teria rendido um lucro de R$ 3 milhões.

Com o tempo, começou a levar uma vida de ostentação. É dono de vários carros de luxo e viajou para lugares como Dubai, Inglaterra e França, sempre de classe executiva.

Investigação

No ano passado, Buzeira foi citado em uma ação da PF sobre investigação de jogos de loteria — as rifas e sorteios seriam ilegais. A PF fez busca e apreensão na casa do influenciador. "Levaram todos os meus veículos, mas nada foi comprovado contra mim. Isso, na verdade, acabou me dando mais um empurrãozinho, pois foi o que me fez viralizar na internet", disse Buzeira.

Os bens foram devolvidos, mas ele ainda é investigado. O caso tramita na 1ª Vara de Crimes Tributários do Foro criminal da Barra Funda, em São Paulo.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho