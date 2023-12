Reprodução/Instagram A influenciadora excluiu o registro ao lado do ex-diretor

Na última segunda-feira (25), diversas personalidades do mundo artístico foram fotografadas ao lado de Rodrigo Branco, ex-diretor da Band. Entre todos os registros, Blogueirinha foi criticada por compartilhar imagens abraçada ao lado do empresário. O motivo? O rapaz fez comentários tidos como racistas contra a médica Thelminha, vencedora do BBB 20, e contra a jornalista Maju Coutinho. Após ser duramente criticada por fãs, a influenciadora excluiu a publicação, mas seus seguidores continuaram criticando sua atitude em outras publicações.



Rodrigo Branco é conhecido por organizar eventos luxuosos na Flórida e sempre ajuda famosos em suas viagens para o exterior, mas retornou aos holofotes há três anos em mais uma polêmica.

Em 2020, durante uma live, o empresário disparou que torcer por Thelma no reality show da Globo seria racismo e que a única razão para sua torcida era porque "ela é negra coitada". A jornalista Maju Coutinho também foi criticada e Rodrigo insinuou que sua presença na TV era devido à cor de sua pele.

Após tantas polêmicas, algumas celebridades evitaram postar registros ao lado do ex-diretor, mas Blogueirinha não se atentou a isso e logo foi apedrejada. Ainda que tenha apagado a publicação, seus seguidores não perdoaram.

"Oxe, apagou as fotos por quê? Sustenta, filha", questionou um dos seguidores no Instagram. "Não adianta mais apagar a postagem não, Blogs. Todo mundo já sabe com quem você passou o Natal!", pontuou outro. "Uai, blogueira apagou a foto com o racista??? Mas postou outras na casa dele", comentou outro.

Vale lembrar que as fotos com Blogueirinha seguem normalmente no feed de Rodrigo Branco. O empresário ainda publicou imagens ao lado de Craque Neto, Simone Mendes, Dani Calabresa e outros famosos.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko