Nesta quinta-feira (28), José Loreto participou do Encontro, da Globo, apresentado por Patrícia Poeta. Os dois ficaram chocados com as previsões sobre suas vidas amorosas em 2024, feitas pela taróloga Glória Britho. O ator, segundo as cartas, pode ser surpreendido com um amor inesperado, e a apresentadora talvez reencontrará um romance do passado.



A taróloga alertou que José Loreto poderá ter um novo membro na família e pediu que ele tomasse cuidado com a saúde da própria mãe: "É legal você ficar de olho nela".

"O amor é uma coisa que vai levando, entra e sai, não é nada que você procura. São coisas que chegam para você, e você aceita ou não aceita. Você vai estar sendo assediado, digamos assim, procurado pelo amor. Você vai segurar, mas tem que ter senso crítico, hein geminiano?", alertou.

"Amor, estou de peito aberto para você", declarou o artista. "Vai chegar de forma inesperada. Você vai ver, você vai lembrar de mim", acrescentou.

Já Patrícia Poeta também não saiu ilesa após tirar a carta O Julgamento, que fala sobre o retorno de um amor antigo. Ao saber disso, a apresentadora quase cuspiu água de tão surpresa. "Flashback? Jura?", questionou.

"Vem agora em um momento de maturidade (...) "Será o início de um outro ciclo. De toda maneira, você estará bem profissionalmente", alegou a taróloga. "Deixa eu pensar nas possibilidades... Depois a gente conversa", brincou.

*Texto de Júlia Wasko

