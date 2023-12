Fabrício Pioyani/AgNews O casal foi flagrado ao beijos em uma praia no Rio de Janeiro

A Fazenda 15 já chegou ao fim, e mesmo com todas as tretas e confusões que rolaram lá dentro, os casais formados no programa seguem firmes do lado de fora. Nesta quinta-feira (28), Nathalia Valente e Yuri Meirelles foram fotografados em clima de romance, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.







Os dois se conheceram no reality show da Record e nos primeiros dias de confinamento já engataram o romance. Na praia, os dois trocaram beijos e comprovaram que a relação segue firme do lado de fora.

Após o fim de A Fazenda 15, o casal trocou juras de amor. "Acabou. Tô indo embora com o meu prêmio da Fazenda", disse Nathalia. "Melhor prêmio", completou Yuri.





Apesar de ter sido a primeira eliminada do programa, Nathalia saiu decidida a continuar com o modelo. Após sua eliminação, os dois não se desgrudaram mais e foram juntos para diversos eventos.

Fabrício Pioyani/AgNews O casal foi flagrado ao beijos em uma praia no Rio de Janeiro





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko