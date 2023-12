Reprodução Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca possui mais de R$ 2 milhões em dívidas registradas

Marcelinho Carioca possui mais de R$ 2 milhões em dívidas registradas junto aos governos federal, municipal e ainda em cartórios espalhados pelo Brasil. A Comgás (Companhia de Gás de São Paulo) registrou diversas dívidas do ex-jogador, entre 2020 e 2021. São valores pequenos, que variam entre R$ 101,27 e R$ 156,29, mas que estão registrados como protestos por débitos do ídolo do Corinthians. As informações são de Diego Garcia, do UOL.

Nos cartórios, Marcelinho tem registrados R$ 54.562,25 em dívidas, que também incluem pagamentos não realizados com a Procuradoria-Geral da Fazenda ou pessoas físicas. O débito com a União é bem maior. Segundo registrado na dívida ativa, Carioca possui cerca de R$ 1.766.775,10 em seu nome, entre impostos e multas não pagos.

O valor ainda excede se computadas as dívidas em nome das empresas de propriedade do ex-jogador, que somam mais R$ 200.061,97.

Na semana passada, o Extra mostrou, inclusive, que Marcelinho soma 139 processos, que superam outros R$ 2 milhões em cobranças.

Entre essas ações, existe um processo envolvendo a conta de um hospital pelo tratamento da mãe do ex-jogador. A Justiça tenta localizar Marcelinho há 2 anos, sem sucesso. O ex-atleta ainda não foi citado.

