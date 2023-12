Reprodução/Instagram O cantor revelou detalhes do relacionamento com a ex-BBB

Apesar de terem publicado fotos juntos nas redes sociais na última segunda-feira (26), Thiago Servo já havia contado, há mais de uma semana, com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes de seu relacionamento com Gyselle Soares. Os dois se aproximaram durante A Grande Conquista, reality show da Record, mas a relação ficou ainda mais firme após o confinamento.

"Agora a gente tá namorando. Namorando mesmo. A gente tá na melhor fase, assim. A gente saiu do reality, era muita coisa pra cabeça, logo quando saiu a gente foi meio que morar junto. Foi rápido demais. A gente sempre se deu bem, mas não sei se eu tinha medo de amar, não sei", contou.

Quando Erick Ricarte foi anunciado no Paiol de A Fazenda 15, o sertanejo ficou chateado com a ex-BBB por não apoiar o ex-colega de confinamento de A Grande Conquista. Com isso, os dois se desentenderam: "A gente tinha essa mágoa. A gente sempre se via. O máximo que a gente ficou foram 15 dias sem se ver. Depois disso, logo no final de A Fazenda, todo semana a gente se via. Mas se via e ficava naquela".

"Fiquei saindo uns 20 dias seguidos. Conheci mulheres legais, bonitas e interessantes, só que eu ia lá, ficava com uma mulher e eu até falava pra minha irmã, 'parece que não é a mesma coisa. Não sei se é falta de intimidade, mas não é igual' (...) Ela ficava muito mal com isso. Por mais que a gente não tivesse junto, o povo mandava pra ela", explicou.

O cantor fez questão de explicar para a influenciadora que ele não fez nada do que muitos inventaram na época. "Eu só vi que eu gosto mesmo dessa pessoa. E aí acho que ela viu sinceridade", disse.

Thiago participou do programa Chupim, da rádio Metropolitana, e comentou sobre o relacionamento entre eles. No ao vivo, ele aproveitou pra pedir desculpas a ela. "Ligou pra ela. Ela ficou muito feliz. Chorou muito. Tirou um peso (...) A galera que gosta dela, os fã-clubes que tinham muita raiva de mim, começaram a me ver com outros olhos. Tinha muito hater", relembrou.

"Agora a gente tá bem, contando tudo um pro outro (...) Agora a gente tá se blindando. A gente tá muito feliz mesmo. A gente tá se dando muito bem. Ela tem o apartamento dela, eu tenho meu flat, vou me mudar pra uma casa, mas é bem pertinho. Ela mora há uns 1,5 km da minha casa. A gente vive junto. Graças a Deus a gente ta muito bem. Tô muito feliz. É Deus mesmo. Pra onde que tá caminhando. É zero estresse (...) Tenho muito orgulho dela. Não só apaixonado. Paixão vem, mas tende a passar. A admiração, o orgulho e a parceira... Representa amor e paz. Fico muito em paz", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko