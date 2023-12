Reprodução/Instagram Cristina Mortágua anuncia venda de nécessaire de grife

Cristina Mortágua decidiu anunciar um acessório de grife à venda nessa terça-feira (26) por meio de seu Instagram. Após sua morte ter sido anunciada no próprio perfil, a musa dos anos 1990 fez um longo desabafo e pretende se desfazer de uma nécessaire preta de grife por R$ 1.770, item que, segundo ela, é seminovo. "Nécessaire Chanel seminova R$ 1.770. Aceito oferta coerente, grata", postou.



A ex-modelo declarou no último dia 20 que está enfrentando uma depressão profunda e que se sente sozinha. Na ocasião, ela expôs também problemas familiares e afirmou que apanhou de um ex-amigo após ser drogada.

"Não estou passando bem. Quero pedir ajuda, fisicamente, emocionalmente e profissionalmente. Infelizmente, eu dependo desse apartamento, mas preciso de forças para trabalhar e sair daqui. Sofri várias violências psicológicas e a maior delas foi do meu filho. Basta vocês lerem o que está escrito no livro dele: 'minha mãe é bipolar, mas nunca se tratou'. Não sou o alecrim dourado, sou a sobrevivente", relatou Cristina, que é mãe de Alexandre Mortágua com o ex-jogador Edmundo.

E prosseguiu: "Um ex-amigo colocou uma droga chamada MD na minha bebida mesmo sabendo que eu fazia uso de medicamentos para a depressão, eu estava recém-operada e a fisioterapeuta me avisou que ele batia em mulher e eu, na minha inocência, duvidei e apanhei muito, não sei como cheguei em casa com tanto medo, mas cheguei e meu síndico me socorreu".



Segundo Cristina, ela está vivendo sem energia elétrica por conta desse ex-amigo. "Estou em depressão profunda e, mesmo assim, minha mãe foi orientada por esse demônio a não pagar a luz, estou enlouquecendo de calor devido à menopausa. Não sei o que fazer daqui para frente. Vou contando aos poucos, ontem me chamaram para ir ao Santo Daime [doutrina religiosa], vou entregue, se for a minha cura, amém, se for a minha morte, amém também".



E concluiu dizendo que está se sentindo sozinha e pediu ajuda: "Estou com muito medo de ficar sozinha, devido ao pânico, sinto medo de tudo, mas não sei exatamente do quê e o porquê. Se alguém puder vir para cá e ficar comigo, eu agradeço. Traga um gravador para gravar tudo", sinalizou ela, que não especificou o que gostaria que fosse gravado.

Texto de Lívia Carvalho

