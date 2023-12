Reprodução Jéssica Vitória Canedo tirou a própria vida após ser vítima de fake news publicada pela Choquei





Após a confirmação da morte da jovem Jéssica Vitória Canedo em 22 de dezembro, a página Choquei no Instagram segue em queda livre no número de seguidores. Em um levantamento exclusivo feito pela coluna, foram registrados pouco mais de 1,3 milhão de pessoas que deixaram de acompanhar o perfil desde que o escândalo veio à tona.







Por meio da plataforma CrowdTangle, que afere os índices de influência de personalidades e páginas de expressão nas redes sociais, recebemos um relatório com os números da Choquei no Instagram. Na última quinta-feira (21), um dia antes da morte da jovem, a página contava com exatos 22.051.631 seguidores. No dia seguinte, quando Jéssica tirou a própria vida, houve uma queda sutil para 22.040.113, ou seja, uma redução de pouco mais de 11 mil pessoas.

Mas no sábado (23), quando o cancelamento à Choquei ganhou força nas redes sociais, a página teve uma queda brusca e encerrou o dia com 21.588.579, perdendo aproximadamente 450 mil seguidores. No domingo (24), véspera de Natal, a página no Instagram registrou 21.128.738, uma debandada de quase 460 mil.

As reduções foram registradas nos dias seguintes. Na segunda-feira de Natal (25), a página contava com 20.972.573 seguidores, acumulando uma perda de 156 mil. E na terça-feira (26), a Choquei tinha 20.810.923 seguidores, mais uma redução de 161 mil.

Nesta quarta-feira (27), no horário de fechamento deste texto, a Choquei contava com 20.750.154, apontando uma perda de quase 61 mil em relação ao dia anterior. Até o fim do dia, o número de pessoas que deixarão de seguir a página será maior, já que a cada atualização o Instagram aponta uma redução.

Escândalo

Jéssica Vitória Canedo tinha 22 anos e cometeu suicídio no dia 22 de dezembro. Dias antes, ela havia sido vítima de uma fake news compartilhada pela página Choquei, que a apontava como novo affair de Whindersson Nunes.

A informação foi compartilhada por diversas páginas, entre elas a Choquei, e Jéssica pediu direito de resposta ao dono do perfil, Raphael Souza, que debochou do longo texto escrito pela jovem (no qual ela negava envolvimento com Whindersson) e ainda ignorou o posicionamento dela.

Jéssica passou a ser atacada virtualmente e optou por tirar a própria vida. Inês Oliveira, mãe da jovem, prestou depoimento na Polícia Civil na tarde de ontem, em Araguari (MG). O delegado Felipe Oliveira, que comanda a investigação, avalia se será necessário ouvir outras testemunhas.

"Caso seja configurado algum crime contra a honra pela divulgação de notícias falsas, isso pode ser objeto de outra investigação, mas dependeria de manifestação de vontade por parte da família da vítima, pois esses crimes são de ação penal privada", disse ao G1.