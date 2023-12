Reprodução/Instagram A cantora teria passado a comemoração ao lado do produtor

A fila andou? Ao que tudo indica, a falta de esperança no amor por parte de Shakira acaba de ganhar um novo capítulo. Após um divórcio conturbado e regado de traições de Gerald Piqué, a cantora teria passado o Natal com o produtor Rafael Arcaute. Pelo menos é o que diz a imprensa espanhola.





O argentino, de 44 anos, ganhou 18 prêmios Grammy Latino e teria sido o motivo para a artista ter uma nova esperança no amor. No último sábado (23), o jornalista Javier Ceriani revelou mais detalhes do romance durante o programa Socialité, da Telecinco, rede de TV espanhola.



"A bomba internacional de Shakira. Não foi Hamilton, não foi Turizo, é tudo mentira. Shakira tem alguém que, aos poucos, está conquistando seu coração. É nada mais nada menos que Rafael Arcaute", disparou.

"Este argentino de 44 anos a segue há anos, mas esperou que seu relacionamento com Piqué terminasse. Ela está deixando ele para trás. Aos poucos isso entra em seu coração. O que me disseram nos últimos dias é que Shakira aceitaria dar mais um passo", garantiu.

"Ele a conquista com detalhes, com doçura, eles são muito discretos, não se expõem em lugar nenhum. A família de Shakira o conhece e tem sua aprovação", concluiu o jornalista.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko