Divulgação O trio foi contratado para as transmissões digitais do campeonato

Nesta terça-feira (27), a Record confirmou a contratação de Sílvio Luiz, Bola e Carioca para a cobertura do Campeonato Paulista de Futebol 2024. Desta vez, os três estarão nas transmissões digitais, que contará com reações, comentários e análises ao vivo, regadas de bom humor e descontração.

O Paulistão 2024 será transmitido pela emissora a partir do dia 21 de janeiro do próximo ano. Vale lembrar que os três já trabalharam na mesma função nas edições anteriores do campeonato.

Apesar de Carioca ser contratado da emissora, com o quadro Carioca no Domingo, durante o Domingo Espetacular, Sílvio Luiz e Bola foram contratados apenas para esta função.

O jornalista é considerado um ícone nas narrações esportiva, e consolidou bordões como "Olho no lance" e "Pelas barbas do profeta". "Minha maneira de transmitir é alegre, me soltei mais ainda e, com a colaboração dos dois então, eu acho que fomos bem", disse o narrador em comunicado enviado pela Record.

"Eu acho que existe o lado jornalístico e o futebol tem um caminho enorme para o humor e para o entretenimento. Então, acho que é uma ousadia bacana da Record. É uma alegria poder estar neste projeto e fazer futebol, que eu amo também", pontuou Carioca.

"Eu estou feliz demais. É uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida. Primeira vez que me chamaram, eu fiquei com receio, porque eu nunca tinha feito, mas com o Carioca e com o mestre Sílvio Luiz, foi uma coisa muito legal. É o terceiro ano que estamos aí e, para mim, é uma grande honra", concluiu Bola.

O apresentador Zé Luiz vai comandar as atrações Pré-Jogão e Pós-Jogão. Durante o Paulistão 2024, ainda estará à frente do Joga nas 11, com duas edições semanais ao vivo, às segundas e quintas-feiras no canal do R7.com no YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de áudio.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko