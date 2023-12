Reprodução Veterana da música, Roberta Miranda, não hesitou em economizar palavras ao ser perguntada sobre a dupla sertaneja Maiara e Maraísa

Nessa terça-feira (26), Roberta Miranda foi a convidada especial do A Tarde é Sua, da Rede TV!, e não hesitou em responder assuntos polêmicos levantados pelos jornalistas presentes na bancada --incluindo este colunista que vos escreve. A veterana foi questionada sobre sua relação com os demais artistas do segmento musical, em especial com as cantoras que participaram de seu DVD, em 2017: Simone e Simaria, Maiara e Maraisa, Naiara Azevedo, Solange Almeida, Day e Lara e a saudosa Marília Mendonça, que morreu em 2021.

Miranda, então, foi "sincerona" e admitiu que não possui nenhuma proximidade com as cantoras. E que, após procurá-la por umas duas vezes e não ser procurada de volta, desistiu de manter contato. A cantora ressaltou ainda que Marília Mendonça era a única que sempre se manteve presente.



Em determinado momento da entrevista, o jornalista Vladmir Alves questionou Roberta qual conselho ela daria para a dupla Maiara e Maraisa, que segundo ele, estão sempre na mídia por motivos relacionados à vida pessoal e polêmicas. A sertaneja, então, disparou uma alfinetada para as irmãs famosas.

"Você quer que eu dê conselho para pessoas que eu nem falo direito? Nós não somos amigas, como é que você quer que eu dê conselho? Elas são adultas cara, elas que façam o que elas quiserem aí com o namoro. Porque com aquele Fernando [ex-namorado de Maiara] foi e voltou quinhentas vezes. Eu vou ficar me metendo?", exclamou.

Roberta Miranda sofreu dois abortos

Ainda no programa, Roberta Miranda se emocionou ao revelar que sofreu dois abortos espontâneos e não teve sucesso ao tentar uma inseminação artificial, aos 44 anos. Ao explicar sobre seu livro, a cantora admitiu que não ainda não superou a dor das perdas de seus filhos.

"Perdi dois filhos, eu sou mãe. Tenho uma amiga que disse: 'Você não é mãe, não entende a dor'. Eu carreguei um menino de cinco meses e meio. Eu vi o meu filho do lado, abortado. Vem falar que eu não sou mãe?", lamentou.

A sertaneja ainda contou mais detalhes de seu livro, que ainda não tem data prevista de lançamento, mas que demorou cerca de um ano e meio para ser produzido.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho