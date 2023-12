Reprodução/Divulgação Fe Paes Leme anunciou saída do podcast Quem Pode, Pod

Nessa terça-feira (26), Fe Paes Leme anunciou o fim de sua parceria com Giovanna Ewbank no podcast Quem Pode, Pod. Grávida, a apresentadora deixou a bancada do programa virtual para se dedicar a Pilar, sua primeira filha da relação com Victor Sampaio. Emocionada, ao se despedir a atriz admitiu que "não é fácil" deixar o comando de um dos podcasts mais ouvidos do país.





"Hoje chega ao fim uma fase muito importante para mim profissional e pessoalmente. O Quem Pode, Pod foi um lugar para eu aprender muito, evoluir, me divertir, conhecer e redescobrir pessoas especiais. Aqui eu acertei, errei, virei meme, brilhei, com certeza. Eu refleti muito sobre questões muito sérias, viralizei e também aprendi a olhar mais para dentro.", começou.

Fe elogiou a parceria com Ewbank, sobretudo a "cumplicidade e generosidade" da amiga ao longo dos mais de 50 episódios que apresentaram juntas no programa.

"Muito obrigada por ter me chamado, muito obrigada por tanto. Esse sucesso é nosso e é uma soma de fatores que contribuíram para que a gente chegasse até aqui, nesse topo. Eu tô vibrando esse fim com a mesma emoção e frio na barriga de quando começou, porque é um fim e o início de uma vida nova, de mais uma vida que está chegando e a gente não sabe como vai ser o futuro, mas eu sei que o Quem Pode, Pod é minha casa e que as portas estão sempre abertas", pontuou.

E agradeceu o apoio da equipe e do público para o sucesso do podcast. "Hoje eu me despeço e agradeço, primeiro a Gioh, aos convidados que passaram por aqui, ao público e a toda essa equipe incrível por trás das câmeras. Agradeço também ao meu noivo o Victor que sempre me apoiou e incentivou. Estou muito feliz e honrada de ter podido fazer parte disso".

Leme também comentou sobre o programa que vai comandar na Globo ao lado de Ewbank. "E a minha dupla com a Gioh não acaba aqui porque vem novidades. A gente vai começar a gravar uma coisa nova, que é fruto disso que a gente construiu juntas. O Quem Pode, Pod vai ter uma sequência, um spin-off, a gente vai [lançar] o Quem Não Pode se Sacode", concluiu.

Vale lembrar que Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme são as novas contratadas do GNT. Elas irão comandar juntas o Quem Não Pode se Sacode. A produção será um programa de auditório com plateia, que receberá três convidados por episódio e tem estreia prevista em abril. A primeira temporada contará com 20 episódios, transmitidos de segunda a sexta.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho