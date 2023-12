Reprodução/Globo A atriz desabafou sobre os abortos e falta de sucesso em inseminação artificial

Em entrevista ao A Tarde é Sua, da RedeTV!, nesta terça-feira (26), Roberta Miranda se emocionou ao revelar que sofreu dois abortos espontâneos e não teve sucesso ao tentar uma inseminação artificial, aos 44 anos. Ao explicar sobre seu livro, a cantora admitiu que não ainda não superou a dor das perdas de seus filhos.



"Perdi dois filhos, eu sou mãe. Tenho uma amiga que disse: 'Você não é mãe, não entende a dor'. Eu carreguei um menino de cinco meses e meio. Eu vi o meu filho do lado, abortado. Vem falar que eu não sou mãe?", lamentou.

"Era um sonho, né? Tinha até nome, João Mário. Eu fui pra Nova York comprar roupa pros meus filhos, tenho até hoje as roupas guardadas, tenho a botinha, era uma bota sertaneja, tá tudo comigo. É muito complicado, quando se trata de filho é muito complicado (...) Você sente as contrações, é seu. Não tem nada pra chamar mais de seu do que seu filho", acrescentou.

"Com 44 anos, eu fiz uma inseminação artificial. Aí ele disse: 'Roberta precisa de um menino de 22 anos no máximo pra doar sêmen'. Aí fui pra Nova York e comprei as roupinhas pra ele. Mais uma vez, 44 anos, tentando. Infelizmente também não vingou, então não era pra ser. Aí eu falei: 'Pego aqui meus sobrinhos que tenho como filhos', de verdade, são filhos. É muito difícil", concluiu.

A sertaneja ainda contou mais detalhes de seu livro, que ainda não tem data prevista de lançamento, mas que demorou cerca de um ano e meio para ser produzido.

"Como tem umas bombas ferrenhas dentro do livro, eu tô cercada pelo meu advogado, porque tem nome das pessoas, que foram terríveis contra a minha pessoa. A gente já tá aí na parte jurídica bem adiantada. Ninguém sonha. Quando olhar o livro, aí vão perceber muita coisa", admitiu.

