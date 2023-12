Reprodução/Youtube Diogo Martins relembra "não" de Rick Bonadio no The X Factor Brasil, da Band, em 2016

Diego Martins comentou sobre o marcante "não" que recebeu de Rick Bonadio durante sua participação no reality musical The X Factor Brasil, exibido pela Band em 2016. Em entrevista ao Casa Bahls, o ator de Terra e Paixão, da Globo, confessou que as considerações do produtor sobre seu desempenho quase o fizeram desistir da carreira artística. Isso porque, na época, as constantes críticas do músico ao candidato evidenciaram sua insatisfação em vê-lo seguir no programa.





Quando questionado por Nicole Bahls sobre qual foi o "não" mais difícil que recebeu em sua vida, Diego logo relembrou o episódio que considerou marcante. "Eu tinha 19 anos. Tinha quatro jurados e um deles, Rick Bonadio, falou um 'não' pra mim, mas foi um 'não' com um ar esquisito que me marcou muito e marcou muita gente que me assistia na época", começou ele, que na época conseguiu chegar à final do reality.

"E esse foi o tipo de 'não' que as pessoas têm que tomar cuidado para dar a artistas, para pessoas que estão batalhando para viver do que amam fazer. Foi o 'não' que quase me fez desistir", disse.

E completou: "A nossa vida de artista é cheia de 'nãos', eu já recebi vários... porque eu não tinha perfil, porque estavam querendo outra pessoa... Mas esse foi um 'não' em rede nacional, por motivos diferentes... O jeito de falar, de te desmotivar na frente do Brasil todo. Então, esse 'não' quase me fez desistir de tudo", contou.

Na época, Bonadio havia dito -- nas entrelinhas -- que Diego preocupava-se muito mais com a performance no palco do que com a própria voz e a qualidade técnica, o que deixava o jurado bem incomodado. Rick chegou a afirmar que não entendia como o candidato ainda estava na disputa, já que simplesmente "não sabia cantar". Inclusive, após a classificação do cantor garantindo lugar no Top 6, o produtor foi o único que não parabenizou Martins.

No entanto, em um ato espontâneo, o jurado surpreendeu a audiência na época ao quebrar o protocolo e subir no palco para beijar Diego na bochecha. No episódio em questão, o cantor interpretou Metamorfose Ambulante, de Raul Seixas, e arrancou elogios do produtor musical.

Em 2022, Diego Martins foi campeão do Queen Stars, reality musical da HBO Max, e hoje é um fenômeno na Globo na pele de Kelvin, personagem de Terra e Paixão que o fez ser indicado ao prêmio de ator revelação no Melhores do Ano.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho