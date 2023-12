Reprodução Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank são contratadas pelo GNT

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme são as novas contratadas do GNT. Elas, que comandam o videocast Quem Pode, Pod!, sucesso no YouTube, irão comandar juntas o Quem Não Pode se Sacode. A produção será um programa de auditório com plateia, que receberá três convidados por episódio e tem estreia prevista em abril. A primeira temporada contará com 20 episódios, transmitidos de segunda a sexta.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, os participantes terão que enfrentar dinâmicas que servirão de gancho para conversas divertidas e reveladoras. A proposta é revelar como as pessoas --convidados, apresentadoras e plateia-- se viram diante dos imprevistos da vida cotidiana. A atração terá ainda música e dança.

A ideia é que a plateia participe e interaja com os convidados e com as apresentadoras. O cenário será dinâmico e se transformará de acordo com as interações. Ele pode até contar com um sofá-divã para grandes revelações --em uma verdadeira sessão de terapia.

Fernanda e Giovanna apresentam juntas o videocast Quem Pode, Pod! às terças-feiras no YouTube. O programa é exibido há mais de um ano no canal da mulher de Bruno Gagliasso, que conta com mais de 5 milhões de inscritos.

Cortes dos papos comandados por elas também são postados nas redes sociais das duas que, juntas, somam quase 35 milhões de seguidores --Giovanna tem 29,4 milhões de pessoas em seu perfil oficial.

Grávida de cinco meses da menina Pilar, Fernanda também comandará, a partir de 15 de janeiro, o Na Piscina com Fê Paes Leme, no GNT.

A atração de verão terá 20 episódios, exibidos de segunda a sexta, às 20h15. A cada programa, a anfitriã irá receber um convidado na piscina, para bater um papo descontraído e compartilhar memórias de verão, afinidades, além de falar sobre carreira e vida pessoal.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho