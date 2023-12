Reproduçõ/YouTube Diogo Defante e o menino responsável pelo bordão que se tornou meme durante o Natal

O adolescente responsável pela expressão "Valeu, Natalina", que se tornou viral durante as comemorações de Natal, levou o humorista Diogo Defante à Justiça. A frase foi dita pelo menino em um dos vídeos do canal do YouTube do influenciador. Diante disso, a família do jovem está, desde junho, processando o comediante e pede indenização por direito de imagem.

O adolescente que aparece nas imagens pede indenização por direito de imagem. A família do jovem acusa Diogo Defante de usar o meme para "fins comerciais" e solicita o fim da veiculação do vídeo. A informação foi divulgada inicialmente no blog do Ancelmo Gois, no jornal O Globo.

No vídeo, o humorista entrevista dois garotos que vendiam balas nas ruas do Rio. Vestido com um gorro de Papai Noel, Defante pede que um deles mande uma "mensagem natalina". O adolescente se confunde, achando que "natalina" era uma pessoa. A partir da resposta do garoto, surge o meme: "Valeu, Natalina".

A ação corre na Justiça do estado do Rio de Janeiro. No processo, a mãe do menino, moradora de Duque de Caxias, pede ainda que Defante seja condenado por danos morais e repasse o valor supostamente arrecadado com o vídeo para o jovem.

"O bordão 'Valeu, Natalina' foi criado pelo jovem e levou o réu a alcançar altos patamares, ficando muito conhecido nas redes sociais entre os artistas e personalidades. Sendo assim, está evidente que o réu aproveitando-se da vulnerabilidade do jovem passou a auferir grandes lucros", diz um trecho da petição inicial apresentada na ação

O humorista não comentou o caso. A assessoria de Defante informou que "os advogados de ambas as partes estão cientes e o caso está sendo decidido judicialmente".

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho