Reprodução Nicolas Prattes durante o programa Encontro com Patrícia Poeta na manhã desta terça-feira (26)

Nicolas Prattes foi surpreendido na manhã desta terça-feira (26) durante sua participação no Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, quando um soposto som da notificação do aplicativo Gridr, popular entre homens gays que buscam encontros casuais, tocou ao vivo. "Desejo um 2024 maravilhoso", direcionou a apresentadora ao ator quando o barulho ecoou.

O momento encerrava a presença de Nicolas no matinal, que se conectou virtualmente à atração para falar sobre sua vitória no Melhores do Ano com o papel de Diego em Todas as Flores, da Globo. O som inesperado ainda bipou mais uma vez durante a fala de Patrícia, que seguiu com as felicitações a Prattes:

"Que você siga brilhando, encantando a todos nós com seu trabalho", desejou. "Amém", respondeu ele ainda desconcertado. "Beijo grande, Nicolas!", disse Poeta, quando novamente ouviu-se o som. A anfitriã continuou. "Obrigada! Feliz 2024! Parabéns pelas conquistas e pelos trabalhos", exclamou. "Obrigado. Um feliz 2024 para todo mundo. Saúde, paz, união e muitas felicidades. Um beijo!", retribuiu ele.

morrendo com o grindr do Nicolas Prattes entregando ele ao vivo no encontro pic.twitter.com/YYSSbWDmkp — Matheus (@odontinho) December 26, 2023

O nome do galã rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter/X, principalmente entre os gays, que logo começaram a levantar suspeitas sobre sua orientação sexual. Um internauta, inclusive, ampliou a dúvida sobre o som da notificação, que poderia ser uma opção que vem de fábrica do iPhone, mas a tese foi derrubada por outros internautas, que notaram a falta de semelhança entre os sons.

É o som Gota do iPhone pra notificação padrão

Pra tristeza de nós gays sedentas pic.twitter.com/A6iP8wB9lX — Luciano Silva (@soulucianosilva) December 26, 2023





Mas a alegria durou pouco tempo. Assim que o assunto começou a ganhar força nas redes sociais, Nicolas jogou um balde de água fria nos mais saidinhos e publicou um áudio enviado por uma produtora do Encontro, no qual ela diz que o link usado para estabelecer a conexão entre o ator e o programa poderia ter sofrido uma tentativa de invasão hacker, e que os sons não foram emitidos por seu aparelho:

Mandei pra produção pra entender que barulho era aquele !!! 😂😂😂❤️

Um ano novo de muito amor e Saúde pra gente !!!

Beijos em sua famílias 🌟🥂 pic.twitter.com/YnazD7Zsdz — nicolas prattes 🦦 (@nicolasprattes) December 26, 2023





