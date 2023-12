Reprodução A norte-americana Theresa Cachuela tinha acabado de conseguir uma ordem de restrição contra Jason após evento traumático

A norte-americana Theresa Cachuela foi assassinada pelo ex-marido na frente da filha pequena deles. A influenciadora, de 33 anos, tinha conseguido uma ordem de restrição contra ele há duas semanas. As informações são do New York Post, publicadas na segunda-feira (25).





Theresa, que era mãe de três filhos, foi morta a tiros por Jason Cachuela, 44, no estacionamento do Pearlridge Center, segundo maior shopping do estado do Havaí, na manhã da última sexta-feira. Sua filha caçula testemunhou o tiroteio e disse à polícia que seu pai puxou o gatilho; de acordo com a imprensa local, a menina tem entre 6 e 8 anos.

"Sua filha mais nova foi quem viu tudo tragicamente", disse a mãe da influenciadora a uma emissora. "Ela está traumatizada. Ela tem muita fé e simplesmente começou a orar. Ela não acredita. Ela não acredita que sua mãe se foi. Eu não acredito nisso". Após cometer o crime e fugir do local, Jason teria tirado a própria vida.

Theresa tinha quase 20 mil seguidores no Instagram, onde divulgava seus produtos de beleza; ela era proprietária da House of Glam e mãe de três filhos.

Um juiz tinha concedido a ela uma ordem de restrição contra o ex-marido há apenas duas semanas. Na ocasião, a polícia apreendeu as cinco armas de fogo registradas no nome dele. Isso aconteceu depois de Jason ameaçar se matar na frente dela.



Nas redes sociais, os internautas lamentaram a situação. "Descanse em paz. Estou orando por você", escreveu uma. "Eu realmente não posso acreditar nisso... você era a pessoa mais doce e genuína. Meu coração afundou quando ouvi essa notícia. Você só merecia coisas boas", desabafou outra. "Sua alma genuína nunca será esquecida. Rezando muito pelos seus bebês", comentou mais uma.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho