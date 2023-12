Reprodução/Youtube Ana Hickmann citou o divórcio conturbado de Alexandre Correa --a quem acusa de violência doméstica e patrimonial -- em carta aberta

Nessa segunda (25), Ana Hickmann publicou uma retrospectiva sobre 2023 por meio de um vídeo postado em suas redes sociais. A apresentadora da Record citou o divórcio conturbado de Alexandre Correa -- a quem acusa de violência doméstica e patrimonial -- em meio a imagens que relembram sua carreira: "Essa sou eu: me mudei para São Paulo em busca da minha independência. Se foi fácil? Quem me dera", afirmou.

"Sou filha de um pai agressivo; sobrevivi a um atentado que quase tirou minha vida e enfrentei um agressor dentro da minha própria casa", acrescentou, mencionando quando foi ameaçada por um fã armado em um hotel de Belo Horizonte.

Ana ainda disse na carta aberta: "Eu poderia virar um caramujo, ficar triste e me esconder e vejo que a cada dia estou mais forte. Não vou ficar estatelada. Quero levantar, eu quero continuar. Meu pedido é que 2024 venha com muito mais amor, força e carinho. 2023 foi um ano de transformação para mim. Difícil, com muitas dores e desafios, mas que me ensinou muito. Eu fiz uma escolha: seguir em frente", adicionou.



"Muita coisa boa aconteceu também e eu não vou descartar esse ano. Sobre o que eu espero para 2024? Conto tudo pra vocês no vídeo que acabei de postar no meu canal. Essa é uma carta aberta para vocês, do meu coração pro de vocês", encerrou.

Ao lado de diversas caixas, Ana deu detalhes sobre os preparativos para se mudar do imóvel que atualmente ocupa em São Paulo. A ex-modelo, que também mantém uma mansão em Itu, seguirá para outro apartamento na capital --em que permanece durante a semana para apresentar o Hoje em Dia, na Record.



"Galera, estou passando por tantas mudanças na minha vida. É mudança de verdade. De tudo, de todos os detalhes. Mas tem uma que é literalmente mudança, que é a de casa. Mudança do apartamento aqui em São Paulo", iniciou ela no Instagram.

Ana ainda brincou que está "desesperada" com a quantidade de questões para resolver até o final do ano: "E olha a situação, olha quanta caixa. Estou em uma loucura, em uma corrida para resolver muitas coisas. É trabalho, final de ano. Eu estava desesperada, porque não tinha tempo para pensar em nada. Nem para embalar, transportar, nem para pensar em nada".

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho