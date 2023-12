Reprodução/Instagram Virginia Fonseca e Serginho Groisman serão adversários nas noites de sábado





Líder absoluto de audiência nas noites de sábado com o Altas Horas, na Globo, Serginho Groisman ganhará uma nova adversária na luta pela audiência a partir de 2024: Virginia Fonseca, recém-contratada pelo SBT para turbinar a programação noturna. A rede de Silvio Santos já definiu o horário da atração e o objetivo de "incomodar" o ex-funcionário está explícito.







De acordo com o plano comercial atualizado do SBT, o Sabadou com Virgínia entrará no ar às 22h15 de sábado, ou seja, dez minutos antes do início do Altas Horas, na Globo. Atualmente, Groisman inicia seu programa de auditório às 22h25.

O objetivo de colocar o programa de Virginia uns minutos antes do concorrente é fazer com que a audiência seja fisgada primeiramente por ela e seja conquistada logo nos primeiros minutos. Dessa forma, esvaziará boa parte de quem está acostumado a acompanhar Serginho na Globo há mais de 20 anos.

"Um programa de entretenimento que combina entrevistas, muita interação e brincadeiras com a plateia, proporcionando um final de noite mais leve e cheio de diversão. Apresentação: Virginia Fonseca. Altamente engajada nas redes sociais, Virgínia compartilha com seus milhões de seguidores o seu dia a dia, dicas de beleza e maternidade, e chega no SBT para entreter e divertir toda a família", diz o descritivo do programa.

O logotipo também foi divulgado. A imagem carrega apenas o nome do programa em um fundo rosa vibrante, com a grafia do título da atração escrita em branco. Veja como ficou:

Na última semana, Virginia esteve no SBT gravando os primeiros pilotos da atração. Foi tudo bem cru, e a emissora optou por usar o estúdio do The Noite, talk show de Danilo Gentili, e usar peças do cenário de outras atrações, como o sofá do Fofocalizando.

As imagens vazaram nas redes sociais e causaram um alvoroço. Mas o SBT está investindo pesado nesta atração, que terá um cenário beeeeem bonito. Virginia é tida pela emissora como uma das fortes promessas para atrair anunciantes, já que ela movimenta cifras milionárias apenas em seus perfis na web.

A data de estreia do Sabadou com Virginia ainda não foi definida.