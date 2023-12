Reprodução/Instagram Benjamin Back já tem nome de novo programa definido pelo SBT





O SBT atualizou seu plano comercial de 2024 e deixou escapar algumas informações que eram mantidas a sete chaves: o nome, o logotipo, horário de exibição e descritivo do novo programa de Benjamin Back. Ao contrário do que chegou a ser especulado, ele não comandará a nova fase do Programa Livre, e seu show solo na emissora foi batizado de É Tudo Nosso.





"Aqui tudo é possível! Imagine uma noite repleta de risadas, interação, música boa e desafios cômicos. No É Tudo Nosso os convidados se envolvem de forma única com a plateia e o elenco, criando uma atmosfera pra lá de animada", diz a descrição do novo programa.

Segundo as informações que constam no material, a exibição será às sextas-feiras, a partir das 23h, para todo o mercado nacional. E o logotipo também acabou exposto no material, e dá pra ver o nome da atração distribuído em faixas laranja, rosa e azul.

Reprodução/SBT Logotipo do novo programa de Benjamin Back no SBT





Benjamin Back trabalhou no SBT entre outubro de 2020 e abril deste ano, e acabou demitido da noite para o dia, quando a emissora ainda tinha Fernando Pelégio como diretor artístico. Assim que Daniela Beyruti assumiu para si esta função, após a demissão do executivo, uma das primeiras ordens foi a recontratação imediata do apresentador.

Antes de ser dispensado, ele já havia gravado pilotos deste novo programa e foi muito bem avaliado internamente. Ninguém, e nem mesmo Benja, entendeu o motivo de sua dispensa na época. Por estar disponível no mercado, ele fechou com a CNN Brasil, onde comanda um programa esportivo semanal.

E mesmo com seu retorno à rede de Silvio Santos, ele não deixará o canal de notícias e conciliará as duas atrações.