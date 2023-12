Reprodução A emissora anunciou a saída do apresentador e informou quem irá substituí-lo

Nesta sexta-feira (22), a Record confirmou que Cesar Filho deixou o quadro de funcionários da emissora após nove anos comandando o Hoje em Dia, e ainda anunciou quem irá substituí-lo. Ainda que tentasse esconder, o apresentador foi flagrado nos corredores do SBT nos últimos dias, e comunicou sua saída durante a festa de fim de ano da emissora. E para os fãs de Rachel Sheherazade, um balde de água fria: ela não foi a escolhida.



"Eu tô chegando ao final de uma parceria, depois de nove anos, com a Record. Todos nós aqui da equipe já sabemos disso, né? E muita gente fica se perguntando e questionando. Quando existem duas empresas, a minha empresa e a Record, que é uma empresa, cada uma tem seus interesses, seus anseios. E quando isso acaba não acontecendo, é comum e é normal que cada uma siga o seu caminho", explicou na confraternização.

Após sua última aparição na atração, a Record confirmou o fim do contrato: "A Record informa que, nesta sexta-feira (22/12), Cesar Filho deixa a emissora e o comando do Hoje em Dia. Em comum acordo entre as partes, o contrato do apresentador será encerrado em 31 de dezembro. A partir de terça-feira (26/12), o jornalista Celso Zucatelli se junta a Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro no comando do Hoje em Dia, exibido de segunda a sexta, às 10 da manhã. Agradecemos ao Cesar Filho por todo seu profissionalismo e pela parceria nestes nove anos em que apresentou os programas Hoje em Dia e Aeroporto: Área Restrita, e desejamos sucesso em seus projetos futuros".

Além disso, a Record eliminou todos os rumores de que Rachel Sheherazade seria a responsável pela apresentação da atração da Record.

Com isso, Celso Zucatelli foi escalado para apresentar o Hoje em Dia no lugar de César Filho. Vale lembrar que em 2015, o apresentador assumiu o comando no lugar de Zucatelli.

O jornalista de 50 anos iniciou sua carreira como repórter do jornal O Estado de S. Paulo, em 1990. O apresentador já trabalhou como editor na Rádio Eldorado e no Estadão, além de atuar como repórter e chefe de reportagem na Record e na Band.

Em 2002, foi contratado pela TV Cultura, mas retornou para a Record em 2006 para o comando do SP Record. Posteriormente, foi efetivado para o Hoje em Dia ao lado de Chris Flores e Edu Guedes. Já em 2015, foi substituído por César Filho, Ana Hickmann e Renata Alves.

No mesmo ano deixou a emissora após receber uma proposta da Rede TV! para comandar o Melhor pra Você. Em 2018, ganhou um programa solo intitulado Fala Zuca. Um ano depois, em janeiro de 2019, trabalhou na TV Gazeta e poucos meses depois, integrou novamente a Record como novo apresentador do Balanço Geral Manhã.





