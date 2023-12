Reprodução/Instagram Jenny Miranda não compareceu às gravações na Record nesta sexta-feira (22)





Todos os participantes de A Fazenda 15 se reencontraram na Record na manhã desta sexta-feira (22) e participaram da última gravação em conjunto, em um especial que será exibido no Hora do Faro no próximo domingo (24). Mas apenas uma peoa sequer pisou na emissora hoje: Jenny Miranda. E o motivo a coluna te conta agora.







A ex-filha de Gretchen teve uma forte crise de ansiedade na madrugada de hoje, logo após a grande final do reality show, que consagrou a vitória de Jaquelline Grohalski. Na verdade, ela começou a passar mal ainda dentro do set de gravação, em Itapecerica da Serra, mas fez um esforço gigante para conseguir controlar as manifestações em seu corpo.

Assim que acabou o ao vivo, Jenny se recolheu no hotel, foi medicada e dormiu. Mas todos os participantes tiveram que acordar muito cedo para irem à sede da Record, na Barra Funda, para as atividades programadas para o dia de hoje. Só que Jenny ainda estava lidando com a "ressaca" da crise e dos remédios, e não conseguiu comparecer.

Ela acordou no horário previsto, mas avisou sua equipe e a produção de A Fazenda 15 sobre seu estado de saúde, e acabou liberada pela Record de comparecer aos estúdios.

Ainda foi dada a ela a possibilidade de descansar mais um pouco e ir para a emissora mais tarde, mas Jenny optou por descansar e se recuperar por completo da crise. Todas as informações foram confirmadas à coluna pela equipe da ex-peoa.

Nas redes sociais, fotos do elenco na gravação do Hora do Faro foram divulgadas e alguns internautas notaram que ela foi a única participante ausente foi Jenny. Veja uma das imagens que mostra o elenco do reality show no palco de Rodrigo Faro:

🚨JÁ BATEU SAUDADES? O elenco quase completo [Jenny não está] da Fazenda 15 no Hora do Faro. pic.twitter.com/FWOHwzu7bz — Dantas (@Dantinhas) December 22, 2023