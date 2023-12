Reprodução/Record O ex-militar resolveu tirar satisfação com seu ex-empresário

Nesta sexta-feira (22), os participantes de A Fazenda 15 se reuniram para a gravação do Hoje em Dia. Lucas Souza entrou aos berros no camarim de Nadja Pessoa e Kamila Simioni para tirar satisfação com Irinaldo Oliver, seu ex-empresário. O ex-militar acredita que ele seria o responsável por instigar as intrigas entre ele e Cariúcha.



Após Lucas Souza descobrir que Irinaldo estava nas instalações, ele driblou a assessoria de Simioni dizendo querer tirar uma foto com a ex-peoa. Mesmo negando, o ex-militar empurrou a porta e viu que seu ex-empresário estava ali.

No mesmo instante ele surtou e aumentou seu tom de voz, falando grosseiramente com Irinaldo. O bate-boca entre os dois foi intenso e Simioni permaneceu do lado para evitar qualquer tentativa de agressão. Ao ouvir os gritos, Kaio, atual assessor de Lucas entrou no camarim.

O motivo de toda a confusão? O ex-marido de Jojo Todynho foi para cima de Irinaldo acreditando que ele seria responsável por incitar uma briga maior entre ele e Cariúcha. Vale lembrar que Irinaldo era responsável por administrar as carreiras dos dois participantes, que se tornaram inimigos no confinamento. A eterna Garota da Laje continua sob os cuidados dele, mas quando o ex-militar saiu de A Fazenda 15, seu empresário foi afastado da função.

Na Record, todos ficaram surpresos com o comportamento agressivo de Lucas Souza e isso pegou muito mal dentro da emissora. No vídeo abaixo consta o trecho final da conversa entre os dois, quando o clima já estava mais ameno. Assista:

Lucas invade camarim de Nadja e Simioni para tirar satisfação com Irinaldo, seu ex-empresário, nos bastidores do Hoje em Dia. Esse trecho é o final da conversa, mas quem esteve no local afirma que Lucas entrou berrando no camarim. #AFazenda pic.twitter.com/U42UOjoXSO — Gabriel Perline (@GabPerline) December 22, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko