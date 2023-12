Reprodução A ex-atriz mostrou mais detalhes de onde passará o Natal

Susana Werner estará longe de seu ex-marido Júlio Cesar nas comemorações de final de ano. A ex-atriz vai passar o Natal em Lisboa, em Portugal, em um apartamento que comprou há nove anos. A apresentadora ainda explicou os perrengues que tem enfrentado, como falta de dinheiro para colocar luz e cadeiras.

Após se divorciar do ex-goleiro, Susana optou por preparar uma ceia natalina e celebrar com os amigos. "Vai ter ceia e vai ser linda. Não temos luzes nem cadeiras, mas temos amigos e comida. Nada que umas velas e ring lights do salão não resolvam", disse.

Ao ser questionada sobre a falta de luz e cadeiras, ela explicou que não tinha direito para isso. Vale lembrar que Susana admitiu que ganhava uma mesada do ex-atleta e ainda fez uma publicação sobre violência patrimonial.

"Provavelmente é culpa minha, que deixei isso acontecer por anos. Não conheço uma mulher que não teria dado um piti, mas vamos em frente e viva o amor (...) Eu não tinha dinheiro, mesmo. Como ia gastar a minha mesada para colocar luz na casa? A casa, quer dizer, um superapartamento. Falta dar um trato nele. Decorar, etc. Esse era um dos meus sonhos há nove anos, mas Deus quis assim. Um dia, terei um bem bonito", explicou.

Além disso, a ex-atriz contou que pretende dar uma improvisada na ceia: "A gente sempre deu um jeito. Pego cadeira de computador e completo a mesa (risos)".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko