Reprodução A despedida do apresentador da emissora foi feita de forma simples

Nesta semana, Cesar Filho foi flagrado nos corredores do SBT. E na última quinta-feira (21) admitiu que não renovou seu contrato com a Record. Apesar disso, sua última aparição no Hoje em Dia, nesta sexta-feira (22), não foi regada a fortes emoções. O apresentador terminou o programa como de costume e mandou apenas um recado simples: "A gente se vê".



Durante a transição do Fala Brasil para o início do Hoje em Dia, o âncora Eduardo Ribeiro deixou escapar alguns detalhes. O apresentador demonstrou seu carinho por Cesar Filho e desejou sucesso e saúde em sua nova caminhada.

"Inclusive, meu amigo, nosso coração pertence a você. Saúde e sucesso sempre", disparou. "O meu também a vocês. Um beijo enorme. Um final de semana abençoado. Uma linda noite de Natal pra vocês e todos os familiares. Beijos e até breve, se Deus quiser", respondeu.

O programa Hoje em Dia seguiu normalmente, e o fim da atração não foi diferente. Parte do público acreditava que o apresentador comentaria algo sobre sua saída, mas ele foi singelo: "A gente se vê".

Assim que o programa foi encerrado, a Record enviou um comunicado à imprensa afirmando a saída de Cesar Filho do Hoje em Dia. A partir da próxima semana, quem estará à frente do bloco de notícias é Celso Zucatelli.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko