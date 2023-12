Reprodução O peão revelou detalhes do envolvimento dos dois após o fim do reality show

Nesta sexta-feira (22), os peões de A Fazenda 15 participaram do Hoje em Dia, da Record, e comentaram sobre o reality show. Lucas Souza foi questionado sobre seu relacionamento com Jaquelline Grohalski , a vencedora desta edição, e admitiu que os dois ainda não conseguiram matar a saudades e as vontades de terem um momento mais íntimo. "Fiquei esperando de madrugada, mas ela não teve tempo".

No programa, o clima leve entre os participantes do reality show chamou a atenção dos telespectadores. Apesar das brigas e desentendimentos ao longo do confinamento, os ex-peões parecem dispostos a manterem uma relação boa entre eles.

A ganhadora de A Fazenda 15 elogiou seus amigos: "Foi um jogo muito intenso pra mim. Eu conheci amigos que quero levar pra vida inteira. Meu coração batia mais forte quando eu estava do lado deles (...) Minha relação com o Lucas começou como amigos. Me entreguei. Eu tenho 29 anos, o Lucas é um bebê. Eu adoro um novinho (...) Me apaixonei por ele cada dia mais. Me permiti e estou apaixonada".

Ao longo do confinamento de A Fazenda 15, Jaquelline e Lucas se aproximaram e protagonizaram inúmeros momentos românticos, e outros quentes também. O casal conversou diversas vezes sobre o pós-programa e a vencedora prometeu um dar um "chá" para ele.

Entretanto, Lucas admitiu que uma noite intensa entre os dois ainda não aconteceu. "Olha, eu fiquei esperando essa madrugada, esse chá aí que ela tanto prometeu, mas a ela não teve tempo. Ela ficou com a família dela", disse.

*Texto de Júlia Wasko

