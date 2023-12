Reprodução/Instagram A ex-atleta comprou roupas novas no comércio popular para levar ao reality show

Max Rodrigues, administrador das redes sociais de Marcia Fu, contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, que a ex-atleta foi ao comércio popular para repaginar seu visual antes de entrar em A Fazenda 15. A opção do local se deu por conta do baixo custo das peças.





"No pré-confinamento, a gente foi comprar as roupas dela em São Paulo. Porque ela não trouxe e perdeu uma mala. A gente foi comprar na Feira da Madrugada. É no Brás. Essa mulher no meio da Feira da Madrugada e ela pegava as roupas, arrancava as roupas, botava no meio de todo mundo", relembrou.

Max contou que publicaram fotos de Márcia fazendo compras lá depois que descobriram sua participação no reality show. "As roupas dela são todas da Feira e 25 de Março. A gente foi no meio da Paulista de domingo. Fica fechado e tem aquelas barraquinhas de roupa. Então bonézinho dela foi comprado lá. Aquela calça xadrez, lá. Eu tinha que respirar muito pra acompanhar o ritmo dela (...) Ela arrancava a blusa e falava: 'Vou treinar'. Ela é esportista, então é normal você se trocar no meio das pessoas", acrescentou.





"Paguei roupa dela lá de R$ 10 (...) Foi pelo tempo, mas foi pelo dinheiro também. Ela falou: 'O que eu puder mais economizar pra poder mandar dinheiro pro Gabriel, eu vou economizar'. Ela sempre pensa nele em primeiro lugar", contou.

"Maquiagem ela não levou porque ela não comprou. Eu recebi depois uma ligação da produção, que eles falaram assim: 'Olha, a Márcia veio sem maquiagem, sem nada. A gente precisa tirar as fotos'. Eu fui atrás, comprei e a gente tirou do nosso bolso. Pedi pra entregar lá. Roubaram a primeira encomenda. Eu tive que mandar outros [itens]. E o que ela tem de maquiagem lá é pouca coisa que a gente conseguiu comprar", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko