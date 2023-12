Reprodução/Twitter O apresentador já está se enturmando com os colegas de trabalho do SBT

Embora César Filho esteja despistando e fazendo silêncio sobre seu futuro na televisão, o apresentador não consegue mais esconder que está tudo certo para retornar ao SBT. Nesta semana, ele esteve nos corredores da emissora de Silvio Santos e foi tietado por outros funcionários.



Nos últimos dias, ele tem ido à empresa de Silvio Santos para tratar do seu próximo projeto. Este, muito provavelmente, será o SBT Brasil, o principal telejornal da emissora.



Na última segunda-feira (18), o jornalista foi flagrado por outros funcionários nos corredores da empresa, e um deles inclusive postou as fotos nas redes sociais.



Há mais de dois meses, esta modesta coluna revelou com exclusividade o convite para César Filho retornar ao SBT. Entretanto, após negar sua saída da Record, o apresentador confirmou o fim do contrato.



A festa de confraternização de fim de ano do Hoje em Dia, realizada na noite de ontem, foi o momento ideal para o jornalista anunciar sua saída.

"Eu tô chegando no final de uma parceria, depois de 9 anos com a Record. Acho que todos nós aqui já sabemos disso. E muita gente fica perguntando, questionando. E quando existem duas empresas, no caso a minha empresa e a Record como empresa, cada uma tem os seus interesses, cada uma tem os seus anseios. Quando isso acaba não acontecendo, é comum e é normal que cada um siga o seu caminho".



"Eu só quero dizer o seguinte para vocês aqui, principalmente para todas as pessoas que trabalham no dia a dia com a gente e que fazem do Hoje em Dia uma preciosidade na TV nos dias de hoje. O Hoje em Dia é muito bem feito. O Hoje Em Dia vem se renovando. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas ele é um programa que vai se atualizando a cada dia, buscando o que o telespectador quer. E por isso ele tem sempre uma fidelidade muito grande, tanto comercial como de público", acrescentou.



"E dizer que a gente vai se encontrar, de uma forma ou de outra a gente acaba se encontrando de alguma forma. Não vou abandonar as minhas redes sociais. Vou iniciar agora, em 2024, nas plataformas digitais, e se Deus quiser, quem sabe, eu estarei de volta na TV aberta. Foi um prazer e uma honra trabalhar com vocês. Muito obrigado pelo carinho, respeito, profissionalismo que sempre tive de vocês", concluiu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko